Политика
ИзвестияПравительство Чувашии ушло в отставку
Правительство Чувашии отправлено в отставку. Об этом врио главы региона Олег Николаев заявил в пятницу, 31 января, на первом заседании кабинета министров после своего назначения.
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Я подписал сегодня указ об отставке правительства. Я думаю, что в ближайшее время мы будем консультироваться, очевидно, со многими из вас мы продолжим и дальше работу, побеседуем насчет того, как организована деятельность.
— Олег Николаев, российский политикТАСС 01:05
с чего всё началось
Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим главы республики Олега Николаева. Об этом Николаев сообщил в пятницу на первом заседании с кабинетом министров.ТАСС01:05
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