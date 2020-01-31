Политика

ТАССТАССПравительство Чувашии ушло в отставку

Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ об отставке Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия.
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Олег Николаев
Я подписал сегодня указ об отставке правительства. Я думаю, что в ближайшее время мы будем консультироваться, очевидно, со многими из вас мы продолжим и дальше работу, побеседуем насчет того, как организована деятельность.
— Олег Николаев, российский политикТАСС 01:05
с чего всё началось

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Российский политик
Российский государственный деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. По основной профессии - учёный-агроном, организатор сельскохозяйственного производства.
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