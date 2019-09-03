с чего всё началось

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерял большинство в палате общин, сообщает Sky News. Это произошло после того, как депутат Филлип Ли объявил о выходе из Консервативной партии.

Авто Новый суперкар Lamborghini Sian оказался гибридом Компания Lamborghini представила свой первый серийный гибридный суперкар.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.

Футбол Форвард «Ахмата» Мбенге выбыл на четыре недели из-за травмы Нападающий «Ахмата» Аблайе Мбенге получил серьёзную травму на тренировке команды, сообщает пресс-служба грозненского клуба на странице в «Твиттере».

Происшествия В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.

Армия и оружие ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим Около российской авиабазы Хмеймим уничтожили два беспилотника террористов, сообщили в Минобороны.

Политика Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы Болгария посоветовала России отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы.

Здоровье Мать приняла смертельную болезнь у ребенка за аллергию Поскольку девочку несколько раз стошнило, мать решила, что у нее пищевая аллергия. Она отвела ребенка в местную больницу.

Происшествия Оппозиционеров Бойко и Гальперина арестовали из-за акции 31 августа Председателя Либертарианской партии Сергея Бойко арестовали на 10 суток из-за несогласованной акции 31 августа, написал на своей странице в Twitter один из лидеров партии Михаил Светов.

Происшествия Пилоты разбившегося в Ставрополье Су-25 могут быть живы Пилоты штурмовика Су-25УБ, потерпевшего крушение в Ставропольском крае, пока не найдены, но не исключается, что они могут быть живы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествия В Росгвардии назвали справедливым приговор блогеру Синице В Росгвардии считают справедливым приговор блогеру Владиславу Синице, который был осуждён на пять лет колонии общего режима по обвинению в экстремизме.

Экономика В Тверской области реализуется крупнейший инвестпроект в АПК В Тверской области реализуется крупнейший за последние годы инвестиционный проект в АПК.

Политика В парламенте Италии создали коалицию Членам «Движения 5 звезд» предстояло ответить на вопрос, согласны ли они с тем, чтобы вместе с Демпартией запустить правительство под председательством премьера Италии Джузеппе Конте, который ушел в отставку в августе.

Транспорт В Петербурге открыли новую развязку ЗСД у Белоострова В Курортном районе Петербурга сегодня, 3 сентября, для автомобилистов открылась новая развязка Западного скоростного диаметра с Новым шоссе около поселка Белоостров.

Общество Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Космос Роскосмос опроверг данные NASA об угрожающем МКС космическом мусоре ЦНИИмаш, пояснили в Роскосмосе, ранее получил предварительные расчеты NASA о необходимости провести маневр уклонения из-за потенциальной угрозы.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.

Гаджеты Google выпустила релизную версию Android 10 Android 10 приносит встроенную поддержку складных смартфонов и сотовых сетей 5G.

Происшествия Гособвинение попросило пять лет за урну с мусором Как Мещанский суд не успел вынести приговор Евгению Коваленко В Мещанском суде сегодня рассматривали дело охранника и отставного офицера Евгения Коваленко, который толкнул сотрудника полиции, а затем бросил в спину росгвардейцу мусорный бак во время несанкционированной акции 27 июля в Москве.