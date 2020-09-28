Правительство ФРГ: Ангела Меркель посещала Навального в больнице
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Издание Spiegel ранее сообщило, что Ангела Меркель тайно посетила Алексея Навального в госпитале «Шарите». В журнале говорилось, что канцлер Германии «готова идти до конца» в расследовании инцидента с предполагаемым отравлением блогера. Алексей Навальный тоже подтвердил информацию о встрече.В источнике
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Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель с Навальным в берлинской клинике
RT на русскомвчера в 11:47