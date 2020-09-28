Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RuNews24.ru
RuNews24.ru

Правительство ФРГ: Ангела Меркель посещала Навального в больнице

Издание Spiegel ранее сообщило, что Ангела Меркель тайно посетила Алексея Навального в госпитале «Шарите». В журнале говорилось, что канцлер Германии «готова идти до конца» в расследовании инцидента с предполагаемым отравлением блогера. Алексей Навальный тоже подтвердил информацию о встрече.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

В Берлине объяснили визит Меркель к Навальному

Интерфаксвчера в 06:50
RT на русском

Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель с Навальным в берлинской клинике

RT на русскомвчера в 11:47
РБК

В кабмине ФРГ отказались считать тайной встречу Меркель с Навальным

РБКвчера в 08:41
ТАСС

Кабмин ФРГ подтвердил, что Меркель навестила Навального в клинике Charite

ТАССвчера в 05:55
Znak.com

Пресс-секретарь Ангелы Меркель официально прокомментировал ее встречу с Алексеем Навальным

Znak.comвчера в 13:14
Lenta.ru

Германия отказалась считать встречу Меркель с Навальным тайной

Lenta.ruвчера в 06:40
РИА Новости

Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального

РИА Новостивчера в 06:49

КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

В запросе отмечается, что действующее законодательство наделяет органы государственной власти субъектов РФ полномочиями только "осуществлять меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод граждан, но не предусматривает возможности ограничивать эти права и свободы, в том числе и право граждан на свободу передвижения".
Интерфаксвчера в 06:48
94

Фотографии скудного завтрака бойцов ВСУ шокировали украинцев

Стеценко опубликовал снимки на своей странице в социальной сети, а также предложил пользователям угадать, на какой фотографии «показушный» завтрак украинского солдата, а на какой — его обычный рацион.
ФАНвчера в 13:36

Фонд кино утвердил список фильмов для финансовой поддержки

Совет Фонда кино под председательством советника президента РФ Владимира Толстого принял решение о том, что поддержит 25 фильмов из числа проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства.
Российская газетавчера в 12:12
5

FIA отменила штрафные баллы Хэмилтона за нарушения на Гран-при России

Международная автомобильная федерация (FIA) сняла с пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона штрафные баллы, начисленные за нарушения на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при России, сообщает журналист Би-би-си Эндрю Бенсон в Twitter.
РИА Новости27 сентября в 12:31
1

Собянин предложил продлить на 2021 год введенные из-за пандемии льготы

Мэр Москвы, глава рабочей группы «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин предложил продлить на 2021 год принятые в период пандемии коронавируса решения по налоговой, финансовой и бюджетной сферам, а также госзаказам.
Известиявчера в 13:42
74