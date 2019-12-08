Политика

RT на русскомRT на русскомПравительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
Читать в источнике
Комментировать155

Подробнее о событии

Власти Германии заявили о «тревожной картине» из-за убийства в Берлине

РБК07:37

Преемница Меркель: убийство в Берлине вредит отношениям с Москвой

РИА Новости07:29

Германия рассказала об осложнении отношений с Москвой из-за убийства чеченца

Lenta.ru06:31

Кабмин ФРГ обсудит дальнейшую реакцию на убийство гражданина Грузии

Известия06:18

Лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр потребовала принять меры в отношении России из-за убийства в Берлине

Эхо Москвы06:00

Преемница Меркель потребовала наказать Россию из-за убийства в Берлине

Московский Комсомолец05:47

Кабмин ФРГ обсудит дальнейшую реакцию на убийство гражданина Грузии

ТАСС05:29
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 09:14, Ашберн
Происшествия

Сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом

Российская газета 07:40
Общество

Мэр Липецка прокомментировала видео с матом

Глава администрации Липецка Евгения Уваркина признала своим получившее резонанс видео с нецензурными выражениями, однако заявила, что это была личная беседа, и она никого не оскорбляла.
РИА Новости вчера в 07:36
Политика

Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»

Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Газета.Ru 07:33
Политика

Оппозиция в Минске протестует против углубления интеграции с Россией

Белорусская оппозиция в воскресенье проводит в центре Минска несанкционированную акцию протеста против углубления интеграции республики с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:10
Кино

Западные критики назвали худшие фильмы 2019 года

Эксперты вывели список наиболее неудачных кинокартин уходящего года.
Российская газета 08:31
Единоборства

WBO обязала Энтони Джошуа биться с Усиком

Актуальные Новости 04:59
Футбол

На скамейке «Сочи» из-за оставленного пледа в кресле выгорела дыра

Из-за оставленного на скамейке пледа в кресле выгорела дыра.
Бомбардир.ру 08:49
Кино

Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»

Вскоре Добронравов заверил поклонников сериала о том, что название сохранится. Иными словами, «Сваты» обрастают слухами и сплетнями.
Вечерний курьер 05 декабря в 02:35
Политика

Начались переговоры Путина и Лукашенко

В Сочи начались переговоры между Россией и Белоруссией с участием президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, посвященные интеграции двух стран, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 07:52
Происшествия

На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.
Газета.Ru вчера в 15:17
Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости 07:18
Политика

В Киеве накануне «нормандского саммита» началась акция оппозиции

Собравшиеся требуют от киевских властей отказаться от компромиссов в вопросах евроинтеграции и евроатлантического курса Украины, а также отстаивать жесткую позицию относительно «деоккупации и возвращения Крыма».
Военное дело 07:10
Происшествия

Задержан предполагаемый виновник ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

Газета.Ru 05:53
Армия и оружие

Командующий Северным флотом предупредил о риске конфликта в Арктике

РИА Новости 06 декабря в 07:47
Космос

Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

Американский грузовой корабль Dragon в воскресенье состыковался с Международной космической станцией (МКС).
ТАСС 08:12
Армия и оружие

Российские Су-35 перехватили израильские истребители

Российские истребители на прошлой неделе вылетали за пределы Дамаска, чтобы перехватить израильские военные самолеты на юге Сирии.
Lenta.ru 06:17
Шоу-бизнес

Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем

Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
ФАН 04:31
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом

В результате ДТП на трассе Оренбург–Акбулак в Оренбургской области погибли четыре человека.
Известия 02:46
Политика

Медведев обозначил российскую позицию по газовому контракту с Киевом

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина должны договориться по всем пунктам газовой сделки.
РИА Новости вчера в 15:53
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
Музыка

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

Lenta.ru вчера в 13:55
Происшествия

В Удмуртии подросток с ДЦП неделю умирал рядом с трупом матери

В Можге 13-летний мальчик с ДЦП скончался после того, как неделю провел рядом с телом умершей матери.
Znak.com 07:04
Политика

Шойгу заявил о деградации отношений России и НАТО

Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что провал попыток по минимизации угроз, возникших в связи с отказом от ряда соглашений, связанных с безопасностью, показывает деградацию ситуации в отношениях с НАТО.
Коммерсантъ 08:25
Игры

Бета полной версии Black Mesa уже доступна для скачивания

Игромания.ру 02:55
Общество

Псковский губернатор объявил 31 декабря выходным днём

Ранее в соцсетях глава региона провёл опрос, согласно которому 92% его подписчиков высказалось за то, чтобы сделать последний день года выходным днём. https: / / www.instagram.com / p / B5zlvLIDfq6 / Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно графику Минтруда РФ, последняя рабочая неделя 2019 года — двухневная.
REGNUM 05:14
Кино

Кинокритики США назвали фильм Скорсезе «Ирландец» лучшим фильмом года

Коммерсантъ 07:43
Общество

Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением экологического ГОСТа.
Газета.Ru вчера в 03:36
Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Рамблер 06 декабря в 10:37
Политика

Франция собралась обратиться в ВТО из-за возможных пошлин США

Глава минфина заявил, что возможные пошлины «не имеют правовой основы», поэтому правительство готово обратиться в ВТО в случае санкций со стороны Белого дома.
Известия 08:21
Кино

Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами

CyberSport.ru вчера в 14:47
ещё по теме
Главное