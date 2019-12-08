Политика
RT на русскомПравительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
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Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
Глава администрации Липецка Евгения Уваркина признала своим получившее резонанс видео с нецензурными выражениями, однако заявила, что это была личная беседа, и она никого не оскорбляла.
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Белорусская оппозиция в воскресенье проводит в центре Минска несанкционированную акцию протеста против углубления интеграции республики с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
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Эксперты вывели список наиболее неудачных кинокартин уходящего года.
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На скамейке «Сочи» из-за оставленного пледа в кресле выгорела дыра
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В Киеве накануне «нормандского саммита» началась акция оппозиции
Собравшиеся требуют от киевских властей отказаться от компромиссов в вопросах евроинтеграции и евроатлантического курса Украины, а также отстаивать жесткую позицию относительно «деоккупации и возвращения Крыма».
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Командующий Северным флотом предупредил о риске конфликта в Арктике
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Американский грузовой корабль Dragon в воскресенье состыковался с Международной космической станцией (МКС).
Армия и оружие
Российские Су-35 перехватили израильские истребители
Российские истребители на прошлой неделе вылетали за пределы Дамаска, чтобы перехватить израильские военные самолеты на юге Сирии.
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Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем
Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
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Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом
В результате ДТП на трассе Оренбург–Акбулак в Оренбургской области погибли четыре человека.
Политика
Медведев обозначил российскую позицию по газовому контракту с Киевом
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина должны договориться по всем пунктам газовой сделки.
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
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Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
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В Удмуртии подросток с ДЦП неделю умирал рядом с трупом матери
В Можге 13-летний мальчик с ДЦП скончался после того, как неделю провел рядом с телом умершей матери.
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Шойгу заявил о деградации отношений России и НАТО
Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что провал попыток по минимизации угроз, возникших в связи с отказом от ряда соглашений, связанных с безопасностью, показывает деградацию ситуации в отношениях с НАТО.
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Бета полной версии Black Mesa уже доступна для скачивания
Общество
Псковский губернатор объявил 31 декабря выходным днём
Ранее в соцсетях глава региона провёл опрос, согласно которому 92% его подписчиков высказалось за то, чтобы сделать последний день года выходным днём. https: / / www.instagram.com / p / B5zlvLIDfq6 / Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно графику Минтруда РФ, последняя рабочая неделя 2019 года — двухневная.
Общество
Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением экологического ГОСТа.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
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Франция собралась обратиться в ВТО из-за возможных пошлин США
Глава минфина заявил, что возможные пошлины «не имеют правовой основы», поэтому правительство готово обратиться в ВТО в случае санкций со стороны Белого дома.
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