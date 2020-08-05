с чего всё началось

Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Об этом сообщает РИА "Новости". Представительница кабмина подтвердила агентству эту информацию.

Политика Силовые ведомства США призвали аннулировать лицензию у China Telecom Госдепартамент, минобороны, министерство внутренней безопасности и генпрокурор призывают Федеральную комиссию связи США аннулировать лицензию у China Telecom и трех других китайских компаний, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Общество В Бейруте ввели режим ЧП на две недели Ливанское правительство объявило о введении в Бейруте режима чрезвычайного положения сроком на две недели в связи со взрывом в порту города, в результате которого погибли более 100 человек. 16

Футбол «Ротор» арендовал футболиста ЦСКА Гогуа Ивуарийский защитник ЦСКА Седрик Гогуа проведет сезон 2020/21 в аренде в волгоградском «Роторе».

Авто Эксперт назвал опасности при покупке автомобиля онлайн Обращать внимание эксперт советует на то, что при осмотре авто онлайн не всегда есть возможность увидеть все дефекты и недостатки, к примеру, трещины, сколы, другие недочеты.

Происшествия В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области. 9

Политика Украинский журналист заявил о планах Минска выдать задержанных россиян Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных россиян, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским президентом Александром Лукашенко. 163

Общество Избежавший задержания в Белоруссии описал схему с «боевиками» Группа россиян, задержанная в Белоруссии, готовилась к вылету в Венесуэлу, где они должны были заниматься охраной.

Экономика Большинство застройщиков в России планируют снижение прибыли в 2020 году Москва, 6 августа 2020, 00:43 — REGNUM Снижение выручки и прибыли своих компаний по итогам 2020 года планируют 77% российских застройщиков, говорится в результатах опроса о влиянии эпидемии на рынок недвижимости, проведенного компанией PwC.

Происшествия Взорвавшуюся в Бейруте аммиачную селитру доставили туда из Батуми Аммиачная селитра, ставшая вероятной причиной взрыва в Бейруте, была доставлена туда в 2013 году из порта Батуми на сухогрузе Rhosus, следовавшем под молдавским флагом, сообщили в Агентстве морского транспорта Грузии.