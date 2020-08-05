с чего всё началось

Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Об этом сообщает РИА "Новости". Представительница кабмина подтвердила агентству эту информацию.

Общество В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов Москва, 6 августа 2020, 01:41 — REGNUM Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники. 52

Экономика Минфин РФ предлагает сократить расходы на здравоохранение до 2024 года В "Методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности" Минфина есть предложение по сокращению финансирования госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования". 236

Экономика Девелоперы предсказали спрос на гибкие офисы Основную угрозу в работе девелоперы видят в снижении уровня потребительской уверенности (81%).

Экономика Мэрия Новокузнецка напомнила про удорожание ЖКУ Заместитель главы Новокузнецка по экономическим вопросам отметила, что плата за коммунальные услуги вырастет не более чем на 15%.

Хоккей Иностранные клубы КХЛ начнут сезон серией выездных матчей Алексей Морозов, занимающий должность президента Континентальной хоккейной лиги, прокомментировал ситуацию с составлением и обнародованием календаря на следующий сезон.

Экономика Мосгорсуд признал право москвичей распоряжаться землей во дворах Мосгорсуд признал право москвичей распоряжаться землей во дворах Столичные власти не могут распоряжаться придомовыми территориями многоквартирных домов, отрезая от них участки для стройплощадок на том основании, что земля не размежевана и не стоит на учете в кадастре.

Политика Мишустин не заедет в крупные регионы Дальнего Востока Владивосток, 6 августа 2020, 03:48 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Дальний Восток не приедет ни в Хабаровск, ни во Владивосток. 212

Общество Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась после организованного ею митинга в поддержку протестующих в Хабаровске. 14

Энергетика Газ в Европе торгуется по $78 за тыс. кубометров Спотовые цены на газ на самой ликвидной европейской площадке - голландском хабе TTF - во вторник находятся на уровне 6,4 евро за мегаватт-час (около $78 за тысячу кубов).

Экономика Эксперт рассказала о самой выгодной альтернативе дешевеющим рублям Вложениям в наличные доллары в неспокойные времена следует предпочесть параллельные инвестиции в акции фармкомпаний и ритейлеров, рассказала агентству "Прайм" ведущий финансовый эксперт Школы изучения финансовых рынков "Грамотей" Кира Лист.

Общество Минюст потребовал наказать уже шестерых адвокатов Ивана Сафронова Управления Министерства юстиции по Санкт-Петербургу и Ленобласти направили в адвокатские палаты регионов представления, требуя привлечь к дисциплинарной ответственности двух адвокатов советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене. 11

Спорт Недочеты по ледовому дворцу «Байкал» устранят к 18 августа В конце августа в ледовом дворце «Байкал» пройдут комплексные учения оперативных служб.