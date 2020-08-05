Политика
Газета.RuПравительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко
Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Об этом сообщает РИА "Новости". Представительница кабмина подтвердила агентству эту информацию.
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с чего всё началось
Ранее Тихановская в интервью газете Bild призвала Меркель связаться с борющимся за переизбрание действующим президентом Александром Лукашенко и передать ему, что оппозиция не хочет "войны", а хочет справедливых выборов.РИА Новости12:08
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