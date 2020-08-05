Политика
Газета.RuПравительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко
Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Об этом сообщает РИА "Новости". Представительница кабмина подтвердила агентству эту информацию.
Читать в источнике
Оценить379
с чего всё началось
Ранее Тихановская в интервью газете Bild призвала Меркель связаться с борющимся за переизбрание действующим президентом Александром Лукашенко и передать ему, что оппозиция не хочет "войны", а хочет справедливых выборов.РИА Новости12:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Кто заменит Ангелу Меркель: что известно о Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Комсомольская правдавчера в 05:23
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 17:11, Ашберн
Футбол
Шамиль Газизов: «Спартак» в этом сезоне будет бороться за титул
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о целях красно-белых на предстоящий сезон.
Вести.Ru 16:04
Происшествия
Взорвавшуюся в Бейруте аммиачную селитру доставили туда из Батуми
Аммиачная селитра, ставшая вероятной причиной взрыва в Бейруте, была доставлена туда в 2013 году из порта Батуми на сухогрузе Rhosus, следовавшем под молдавским флагом, сообщили в Агентстве морского транспорта Грузии.
Интерфакс 13:14
Общество
Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
В российской столице скончались еще 11 пациентов с COVID-19, сообщает московский оперштаб по борьбе с инфекцией.
Газета.Ru 16:10
Футбол
Футболист «Борнмута» Аке перешел в «Манчестер Сити»
Футболист английского "Борнмута" Натан Аке перешел в "Манчестер Сити", передает сайт горожан. Соглашение рассчитано на пять лет.
Газета.Ru 16:13
Футбол
Объявлены арбитры Суперкубка России и матчей первого тура РПЛ
Как информирует официальный сайт Российского футбольного союза (РФС), встреча «Спартака» и «Сочи» досталась бригаде арбитров во главе с Василием Казарцевым.
RT на русском 16:45
Происшествия
Умер отец утонувшего мальчика-инвалида из Подмосковья
В Подмосковье умер отец утонувшего мальчика-инвалида, сообщили "Вести.ру" со ссылкой на знакомую семьи.
РИА Новости 09:13
Кино
Джеймс Ганн открыл полное русское название нового «Отряда самоубийц»
Режиссёру Джеймсу Ганну сегодня исполнилось 54, и он отметил его публикацией логотипа своего перезапущенного "Отряда самоубийц".
Российская газета 14:19
Политика
Вашингтон намерен продлить запрет СБ ООН на поставки оружия в Иран
Напомним, ранее представитель Соединенных Штатов Америки в ООН Келли Крафт заявила, что Вашингтон ожидает от России и Китая использования права вето при голосовании по продлению запрета на поставки Ирану вооружений.
ИА Красная Весна 16:31
Экономика
Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение
«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», ‒ говорится в сообщении KPMG.
Ведомости 08:29
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
Выплаты в размере 10 тыс. рублей получат все семьи, в которых растут дети до 16 лет.
Лезги газет 04:57
Происшествия
Разрушенный Бейрут показали с высоты птичьего полета
Разрушенный Бейрут (Ливан) показали с высоты птичьего полета после мощного взрыва, унесшего жизни сотни человек.
Дни24 10:35
Авто
Honda отзывает в США более 600 тыс. автомобилей
Автоновости дня 14:50
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
Общество
Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве
Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, могут действовать в Москве еще несколько месяцев.
Lenta.ru 14:59
Политика
Помпео заявил об ужесточении политики в отношении китайских приложений
США ужесточают политику против китайских телекоммуникационных компаний и приложений.
РБК 16:57
Происшествия
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости 09:53
Происшествия
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости 16:38
Политика
Пентагон намерен выяснить обстоятельства взрыва в Бейруте
США собирают информацию о взрыве в Бейруте и готовятся оказать гуманитарную помощь, сообщил министр обороны Марк Эспер.
РИА Новости 15:42
Происшествия
У пляжа в Анталье нашли мертвым 20-летнего мужчину
Отдыхавшие в турецкой Анталье туристы обнаружили тело 20-летнего молодого человека.
ФАН 14:30
Происшествия
Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:43
Общество
Германия объявила о начале второй волны коронавируса
Вторая волна эпидемии коронавируса в Германии уже началась — об этом 4 августа заявила глава союза врачей Marburger Bund Сюзанне Йона.
Радио Комсомольская правда вчера в 08:33
Футбол
«Интер» и «МЮ» вышли в четвертьфинал Лиги Европы
Российская газета 17:03
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Надбавка рассчитывается и зависит от оклада по воинской должности: для солдат – 120%, сержантов и прапорщиков – 110%, офицерского состава – 100%.
Evo-rus.com 07:03
Происшествия
Администрацию порта Бейрута поместили под домашний арест
Правительство Ливана в среду, 5 августа, распорядилось поместить под домашний арест всю администрацию порта Бейрута, пока не будет установлена ответственность конкретных должностных лиц за произошедший накануне взрыв.
Известия 10:35
Армия и оружие
Армия России готовится показать свое лучшее вооружение
Русская народная линия вчера в 09:13