с чего всё началось

Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Об этом сообщает РИА "Новости". Представительница кабмина подтвердила агентству эту информацию.

Происшествия Взорвавшуюся в Бейруте аммиачную селитру доставили туда из Батуми Аммиачная селитра, ставшая вероятной причиной взрыва в Бейруте, была доставлена туда в 2013 году из порта Батуми на сухогрузе Rhosus, следовавшем под молдавским флагом, сообщили в Агентстве морского транспорта Грузии.

Футбол Футболист «Борнмута» Аке перешел в «Манчестер Сити» Футболист английского "Борнмута" Натан Аке перешел в "Манчестер Сити", передает сайт горожан. Соглашение рассчитано на пять лет.

Футбол Объявлены арбитры Суперкубка России и матчей первого тура РПЛ Как информирует официальный сайт Российского футбольного союза (РФС), встреча «Спартака» и «Сочи» досталась бригаде арбитров во главе с Василием Казарцевым.

Кино Джеймс Ганн открыл полное русское название нового «Отряда самоубийц» Режиссёру Джеймсу Ганну сегодня исполнилось 54, и он отметил его публикацией логотипа своего перезапущенного "Отряда самоубийц".

Политика Вашингтон намерен продлить запрет СБ ООН на поставки оружия в Иран Напомним, ранее представитель Соединенных Штатов Америки в ООН Келли Крафт заявила, что Вашингтон ожидает от России и Китая использования права вето при голосовании по продлению запрета на поставки Ирану вооружений.

Экономика Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение «Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», ‒ говорится в сообщении KPMG. 145

Политика Пентагон намерен выяснить обстоятельства взрыва в Бейруте США собирают информацию о взрыве в Бейруте и готовятся оказать гуманитарную помощь, сообщил министр обороны Марк Эспер.

Происшествия Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники. 80

Общество Германия объявила о начале второй волны коронавируса Вторая волна эпидемии коронавируса в Германии уже началась — об этом 4 августа заявила глава союза врачей Marburger Bund Сюзанне Йона. 510