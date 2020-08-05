Политика

RT на русскомRT на русскомПравительство ФРГ приняло к сведению призыв Тихановской к Меркель

Правительство Германии приняло к сведению призыв кандидата в белорусские президенты Светланы Тихановской к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, который она сделала в беседе с немецкой прессой. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на кабмин ФРГ.
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Ранее Тихановская в интервью газете Bild
 призвала Меркель связаться с борющимся за переизбрание действующим президентом Александром Лукашенко и передать ему, что оппозиция не хочет "войны", а хочет справедливых выборов.
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RT на русскомвчера в 14:30

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Германия ответила на просьбу соперницы Лукашенко о помощи

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Кто заменит Ангелу Меркель: что известно о Аннегрет Крамп-Карренбауэр

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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
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Третий самолет МЧС РФ со специалистами и техникой вылетел в Бейрут

Российская газета вчера в 23:03
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Правда УрФО 04 августа в 10:46
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Политика

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Газета.Ru вчера в 23:10
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Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 04:56
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Недвижимость

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Деловое.ТВ вчера в 08:33
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Происшествия

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Политика

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