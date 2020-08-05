Политика
RT на русскомПравительство ФРГ приняло к сведению призыв Тихановской к Меркель
Правительство Германии приняло к сведению призыв кандидата в белорусские президенты Светланы Тихановской к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, который она сделала в беседе с немецкой прессой. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на кабмин ФРГ.
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с чего всё началось
Ранее Тихановская в интервью газете Bild призвала Меркель связаться с борющимся за переизбрание действующим президентом Александром Лукашенко и передать ему, что оппозиция не хочет "войны", а хочет справедливых выборов.РИА Новостивчера в 12:08
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Кто заменит Ангелу Меркель: что известно о Аннегрет Крамп-Карренбауэр
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В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма
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Деловое.ТВ вчера в 08:33
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Газета.Ru вчера в 13:27
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Алена Рапунцель рассталась с возлюбленным Алена Рапунцель рассталась с Максимом Колесниковым, который теперь возвращается на проект.
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Суд в Амурской области приговорил местного жителя к восьми месяцам лишения свободы условно за побег из больницы после того, как тому был поставлен диагноз коронавирус.
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В Японии почтили память жертв ядерной бомбардировки Хиросимы.
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Выявили медики и три завозных случая — трое жителей региона заразились коронавирусом, когда ездили в Красноярский край.
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Почетный адвокат счел Ефремова «жертвой» Пашаева
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В США подростки с автоматом проникли на территорию поместья Трампа
Трое подростков с оружием проникли на территорию поместья президента США Дональда Трампа в штате Флорида.
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