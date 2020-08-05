с чего всё началось

Правительство Германии приняло к сведению призыв кандидата в белорусские президенты Светланы Тихановской к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, который она сделала в беседе с немецкой прессой. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на кабмин ФРГ.

Правительство ФРГ приняло к сведению призыв Тихановской к Меркель

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