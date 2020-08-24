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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Власти Германии назвали весьма вероятным отравление Навального

Именно в Германии Навальный в настоящее время получает необходимое лечение. Немецкие власти рассматривают вероятность отравления оппозиционного политика как высокую. Так считает Штеффен Зайберт, официальный представитель правительства Германии.В источнике
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РБК

Власти ФРГ заявили о необходимости предоставить личную защиту Навальному

РБК09:21
Эхо Москвы

Власти Германии не исключают, что российский политик Алексей Навальный действительно мог быть отравлен

Эхо Москвы10:03
РИА Новости

Правительство Германии не исключило отравление Навального

РИА Новости08:50
RT на русском

Правительство Германии не исключило версию отравления Навального

RT на русском07:33
Газета.Ru

В Германии высказались о возможном отравлении Навального

Газета.Ru07:17
Lenta.ru

Германия высказалась о возможном отравлении Навального

Lenta.ru06:29
Коммерсантъ

Правительство ФРГ считает «вполне вероятным» отравление Навального

Коммерсантъ06:29

У Елены Малышевой родилась внучка

До недавних пор в семье у Елены Малышевой было настоящее мужское царство: сама телеведущая воспитала двух сыновей, и у ее старшего наследника также родилась два мальчика.
StarHit.ru14:00
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Путин и Лукашенко договорились об испытании вакцины на белорусах

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко договорился о проведении испытаний вакцины от коронавируса на гражданах Белоруссии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru14:02
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Лукашенко уволил поддержавшего протесты посла в Словакии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности посла республики в Словакии Игоря Лещени, который поддержал акции протеста после выборов главы государства, передает агентство «БелТА».
Rambler News Service11:29
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В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
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Трамп не исключил возможности разъединения экономик США и Китая

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон в случае его победы на предстоящих выборах в ноябре будет готов рассмотреть возможность по разъединению американской и китайской экономик.
Парламентская газета01:30
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На шоу "Кто хочет стать миллионером?" впервые за 14 лет выиграли приз

В Российской версии "Кто хочет стать миллионером" тоже было всего шесть победителей: Игорь Сазеев (2001-й год), Ирина и Юрий Чудиновских (2003-й год), Светлана Ярославцева (2006 год), Тимур Будаев (2010-й год), Бари Алибасов и Александр Фадеев (2013-й год), Тимур Соловьев и Юлианна Караулова (2017-й год).
РИА Новости21 августа в 19:49
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ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили законопроект на отзыв в правительство.
Газета.Ru12:02
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Алексиевич вызвали в СК Белоруссии из-за призывов к захвату власти

«Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14.00 в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета», - сказано в сообщении пресс-службы КС.
Финансовая газета12:31
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Пресс-секретарь Лукашенко опровергла данные о его побеге из резиденции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не собирался бежать из Дворца Независимости, он находится там вместе со своими детьми, заявила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.
Интерфаксвчера в 14:54
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В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
RT на русском09:19
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В Москве рассказали о санитарных мерах для школ к началу учебного года

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что новый учебный год в столичных школах начнется в обычном режиме, но с соблюдением дополнительных мер безопасности.
РБК11:46