Власти Германии назвали весьма вероятным отравление Навального
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Именно в Германии Навальный в настоящее время получает необходимое лечение. Немецкие власти рассматривают вероятность отравления оппозиционного политика как высокую. Так считает Штеффен Зайберт, официальный представитель правительства Германии.В источнике
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