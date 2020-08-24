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Откровенно RU
Откровенно RU

Правительство ФРГ считает вероятным факт отравления Навального

В Берлине правительство Германии заявило, что считает «отчасти вероятным» факт отравления российского блогера Алексея Навального. Об этом собкору ИА Откровенно RU заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. По его мнению, Навальный нуждается в личной охране, передал собкор в Калининград.В источнике
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Газета.Ru

В Германии высказались о возможном отравлении Навального

Газета.Ru07:17
РБК

Власти ФРГ заявили о необходимости предоставить личную защиту Навальному

РБК09:21
РИА Новости

Правительство Германии не исключило отравление Навального

РИА Новости08:50
RT на русском

Правительство Германии не исключило версию отравления Навального

RT на русском07:33
Дождь

«Политический пациент». Омские врачи рассказали журналистам, как «спасали» Навального

Дождь11:07
Lenta.ru

Германия высказалась о возможном отравлении Навального

Lenta.ru06:29
Коммерсантъ

Правительство ФРГ считает «вполне вероятным» отравление Навального

Коммерсантъ06:29

Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал ему о мерах, которые принимаются для стабилизации ситуации в республике.
Газета.Ru11:22
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На Кубани почти 200 человек тушат крупный лесной пожар

Анапа, Краснодарский край, 24 августа 2020, 20:04 — REGNUM 197 человек задействованы в тушении крупного лесного пожара в районе Большого Утриша Анапы Краснодарского края, сообщили 24 августа в пресс-службе администрации края.
REGNUM13:04
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В Перми сообщили об угрозе взрыва ТЭЦ

Пермь, 24 августа 2020, 16:30 — REGNUM В Перми 24 августа из-за поступившей информации об угрозе взрыва пришлось в экстренном порядке эвакуировать сотрудников ТЭЦ, сообщают СМИ.
REGNUM09:30

Подъезд взорвавшегося в Ярославле дома признали пригодным к проживанию

После ряда экспертиз один из подъездов поврежденного взрывом дома в Ярославле был признан пригодным для проживания, сообщает ТАСС со ссылкой на пост Дмитрия Миронова, губернатора Ярославской области, в Facebook.
РЕН ТВ08:34
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Алексиевич вызвали в СК Белоруссии из-за призывов к захвату власти

«Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14.00 в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета», - сказано в сообщении пресс-службы КС.
Финансовая газета12:31
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СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме

Село Новая Усмань, Воронежская область, 24 августа 2020, 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
REGNUM04:17
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