Правительство ФРГ считает вероятным факт отравления Навального
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В Берлине правительство Германии заявило, что считает «отчасти вероятным» факт отравления российского блогера Алексея Навального. Об этом собкору ИА Откровенно RU заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. По его мнению, Навальный нуждается в личной охране, передал собкор в Калининград.В источнике
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