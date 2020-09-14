В Германии озвучили результаты повторных анализов Навального
Специальные лаборатории Франции и Швеции провели повторные исследования проб Алексея Навального и подтвердили отравление веществом группы "Новичок". Об этом, ссылаясь на заявление правительства ФРГ, пишет "РИА Новости" в понедельник, 14 сентября.В источнике
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Отравление Навального «Новичком» подтвердили лаборатории из Франции и Швеции
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Независимая газета13 сентября в 11:13