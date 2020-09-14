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Клопс
Клопс

В Германии озвучили результаты повторных анализов Навального

Специальные лаборатории Франции и Швеции провели повторные исследования проб Алексея Навального и подтвердили отравление веществом группы "Новичок". Об этом, ссылаясь на заявление правительства ФРГ, пишет "РИА Новости" в понедельник, 14 сентября.В источнике
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Московский Комсомолец

Отравление Навального «Новичком» подтвердили лаборатории из Франции и Швеции

Московский Комсомолец17:05
Lenta.ru

В Совфеде усомнились в последовательности позиции Германии по Навальному

Lenta.ru17:31
Взгляд.ру

В Германии объяснили, как ОЗХО взяла анализы у Навального

Взгляд.рувчера в 07:51
РИА Новости

Правительство ФРГ сообщило о начале анализа ОЗХО проб Навального

РИА Новостивчера в 10:00
ТАСС

МИД ФРГ: эксперты ОЗХО сами взяли анализы у Навального, исходя из правил организации

ТАССвчера в 07:33
Вести.Ru

Навальный выздоравливает, отношения России и Германии скатываются в кому

Вести.Ruвчера в 14:51
Независимая газета

Казус Навального стал пробным камнем для российских и немецких дипломатов

Независимая газета13 сентября в 11:13

Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live24вчера в 04:41
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МВД Белоруссии сообщило о задержании создавших в лесу отряд партизан

«Сотрудниками 11-го управления (по Могилевской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН УВД 13 сентября во время очередной тренировки задержаны шесть активных участников группы», — заявило МВД Белоруссии.
РБКвчера в 12:17
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Путин предъявил Лукашенко позицию РФ по ситуации в Белоруссии

Народ Белоруссии должен сделать свой политический выбор суверенно, без какого-либо внешнего давления, заявил президент России Владимир Путин 14 сентября на встрече белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи.
ИА Красная Веснавчера в 09:46
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В США назвали срок возобновления испытаний вакцины AstraZeneca

В Соединенных Штатах испытания вакцины от коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca не возобновятся по меньшей мере до середины текущей недели из-за болезни, развившейся у одного из добровольцев в Великобритании.
Известия17:24

Эрдоган попросил ускорить строительство АЭС «Аккую» в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил Росатом ускорить строительство АЭС «Аккую» в Турции и ввести первый блок к столетию республики, сообщил глава российской госкорпорации «Росатом» Алексей.
Взгляд.рувчера в 13:19
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Банк России перестанет рассматривать жалобы граждан на банки

Банк России хочет исправить ситуацию – ведь такая обязанность возложена на банки в подавляющем большинстве стран мира – и поддерживает введение законодательной нормы, согласно которой банк или иная финансовая организация, получив обращение потребителя, будет обязана в течение ограниченного времени рассмотреть его по существу и содержательно ответить.
Ведомости17:13
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Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
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