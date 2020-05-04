Политика
КоммерсантъПравительство ФРГ заявило о поддержке «Северного потока-2»
Правительство Германии сообщило, что намерено оказывать политическую поддержку работающим над газопроводом «Северный поток-2» фирмам. Об этом говорится в ответе правительства ФРГ на депутатский запрос.
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с чего всё началось
"Федеральному правительству не известно, как проект будет реализован с технической точки зрения, оно исходит из того, что проект "Северный поток-2" будет завершен", – отмечается в документе.Утро.ru07:26
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Политика
Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru вчера в 20:03
Политика
Анонсировано новое обращение Владимира Путина к россиянам
Напомним, первое обращение Владимира Путина россиянам в связи с распространением коронавируса состоялось 25 мая.
Телеканал UTV 02 мая в 10:21
Общество
В Пензенской области коронавирусом заразился годовалый ребенок
Трое детей в возрасте одного года, 12 и 15 лет оказались в числе 31 заболевшего коронавирусом. Остальным пациентам от 34 лет до 81 года.
Пензенская правда вчера в 03:27
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, какие ограничения снимут последними
Ограничения на проведение массовых мероприятий в России, введенные из-за пандемии коронавируса, снимут в последнюю очередь, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Москва 24 06:48
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
В Кузбассе продлили режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом
Власти Кемеровской области приняли решение продлить режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом.
Газета Кемерова 07:00
Политика
Зеленский объявил о начале подготовки Украины к выходу из карантина
Ограничительные меры в связи с распространением коронавируса на Украине будут действовать до 11 мая, но уже на этой неделе начинается подготовка к выходу из карантина, заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский.
Интерфакс 05:41
Религия
Патриарх Кирилл попросил прихожан поддержать священников материально
Новые Известия 03:32
Общество
Эксперты рассказали, как распознать телефонных мошенников
В первую очередь специалисты советуют не принимать телефонные звонки из банка.
Мир новостей 07:06
Происшествия
В Севастополе на пожаре эвакуировано 80 человек
Вечером 3 мая в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Севастополю поступила информация о пожаре в одной из квартир на четвёртом этаже 10-этажного дома по улице Николая Музыки, сообщает пресс-служба ведомства.
Вести.Севастополь 02:10
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова официально подала на развод с Джиганом
Ранее сообщалось, что после расставания с Джиганом Самойлова стала зарабатывать по пять миллионов рублей в неделю.
RuNews24.ru вчера в 18:22
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube
Клип группы Little Big на песню Go Bananas набрал свыше 100 миллионов просмотров на YouTube.
iReactor 05:19
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
Политика
Песков о снятии ограничений: Ждем показателей динамики COVID 11 мая
Сергей Гунеев / РИА Новости В Кремле ждут показателей динамики распространения коронавирусной инфекции 11 мая, чтобы решить вопрос о снятии ограничительных мер.
РЕН ТВ 07:31
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 02 мая в 13:15
Гаджеты
Xiaomi Mi Mix 4 назвали самым совершенным флагманом Xiaomi
Известный сетевой информатор под ником Ice Universe, который часто делится эксклюзивной информацией о новинках мобильной индустрии, прокомментировал появление учетной записи Mi Mix в Weibo следующим заявлением: После выпуска финальной стабильной версии фирменной оболочки Mix станет самым совершенным флагманом Xiaomi в этом году.
iXBT.com 02:00
Здоровье
Названы самые вредные привычки россиян в период самоизоляции
Врач-иммунолог Анатолий Устющев включил в список вредных привычек долгое сидение за компьютером.
Lenta.ru 00:03
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 02 мая в 09:52
Общество
В Москве от коронавируса умер митрополит Иона
Вести.Ru 06:27
Общество
Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
Известия 06:08
Политика
МИД России предложил Чехии механизмы диалога для защиты памятников
Россия в связи с ситуацией вокруг демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу в Праге предлагает Чехии механизмы двустороннего диалога для защиты памятников, сообщает российский МИД.
RT на русском 06:08
Общество
Спикер парламента Ленинградской области заразился коронавирусом
У спикера законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина нашли коронавирус, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу парламента.
Дождь 05:47
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Наука
Дефицит витамина D повышает риск развития тяжелой формы коронавируса
Американские специалисты установили, что при остром дефиците витамина D у человека примерно на 15% возрастает риск развития тяжелой формы коронавируса в случае заражения.
Mockva.ru 00:18
Общество
В Челябинской области введут обязательный масочный режим
Челябинск, 4 мая 2020, 13:49 — REGNUM В Челябинской области будет введён обязательный масочный режим.
REGNUM 06:49
Общество
Минздрав подтвердил заражение коронавирусом 3 тыс. вахтовиков в Якутии
Днем ранее председатель оперштаба Якутии по ситуации с коронавирусом Ольга Балабкина написала в Telegram, что COVID-19 диагностировали у трети работников Чаяндинского месторождения в Якутии — более 3 тыс. человек.
Полит.ру вчера в 08:45
Экономика
На поддержку промышленных проектов в РФ направят 5 млрд рублей
Всего государственную поддержку планируется оказаться не менее 12 проектов в этой области, включая проекты по созданию и внедрению в производство высокотехнологичной промышленной продукции, реализацию технологических и промышленных проектов в приоритетных направлениях промышленности и в рамках импортозамещения, пишет ТАСС.
REGNUM 06:20