с чего всё началось

Правительство Германии сообщило, что намерено оказывать политическую поддержку работающим над газопроводом «Северный поток-2» фирмам. Об этом говорится в ответе правительства ФРГ на депутатский запрос.

Общество В Пензенской области коронавирусом заразился годовалый ребенок Трое детей в возрасте одного года, 12 и 15 лет оказались в числе 31 заболевшего коронавирусом. Остальным пациентам от 34 лет до 81 года. 27

Общество Глава Роспотребнадзора рассказала, какие ограничения снимут последними Ограничения на проведение массовых мероприятий в России, введенные из-за пандемии коронавируса, снимут в последнюю очередь, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 1

Политика Зеленский объявил о начале подготовки Украины к выходу из карантина Ограничительные меры в связи с распространением коронавируса на Украине будут действовать до 11 мая, но уже на этой неделе начинается подготовка к выходу из карантина, заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский. 3

Происшествия В Севастополе на пожаре эвакуировано 80 человек Вечером 3 мая в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Севастополю поступила информация о пожаре в одной из квартир на четвёртом этаже 10-этажного дома по улице Николая Музыки, сообщает пресс-служба ведомства. 1

Общество Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса. 3,9K

Политика Песков о снятии ограничений: Ждем показателей динамики COVID 11 мая Сергей Гунеев / РИА Новости В Кремле ждут показателей динамики распространения коронавирусной инфекции 11 мая, чтобы решить вопрос о снятии ограничительных мер.

Происшествия Врач выпал из окна воронежской больницы Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения. 2,1K

Гаджеты Xiaomi Mi Mix 4 назвали самым совершенным флагманом Xiaomi Известный сетевой информатор под ником Ice Universe, который часто делится эксклюзивной информацией о новинках мобильной индустрии, прокомментировал появление учетной записи Mi Mix в Weibo следующим заявлением: После выпуска финальной стабильной версии фирменной оболочки Mix станет самым совершенным флагманом Xiaomi в этом году.

Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 718

Общество Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования. 24

Политика МИД России предложил Чехии механизмы диалога для защиты памятников Россия в связи с ситуацией вокруг демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу в Праге предлагает Чехии механизмы двустороннего диалога для защиты памятников, сообщает российский МИД.

Общество Спикер парламента Ленинградской области заразился коронавирусом У спикера законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина нашли коронавирус, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу парламента. 13

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 3,1K

Наука Дефицит витамина D повышает риск развития тяжелой формы коронавируса Американские специалисты установили, что при остром дефиците витамина D у человека примерно на 15% возрастает риск развития тяжелой формы коронавируса в случае заражения. 4

Общество Минздрав подтвердил заражение коронавирусом 3 тыс. вахтовиков в Якутии Днем ранее председатель оперштаба Якутии по ситуации с коронавирусом Ольга Балабкина написала в Telegram, что COVID-19 диагностировали у трети работников Чаяндинского месторождения в Якутии — более 3 тыс. человек. 25