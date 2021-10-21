Главы комитетов бундестага выступили за скорейший запуск «Северного потока — 2»

Ситуации на европейском энергетическом рынке мог бы помочь запуск трубопровода "Северный поток — 2", считают председатели комитетов бундестага по экономике и энергетике, а также по экономическому сотрудничеству и развитию Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр.