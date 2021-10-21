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Правительство Франции заморозило цены на газ до конца 2022 года

Правительство Франции приняло решение о заморозке цен на газ до конца 2022 года.
ТАСС
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы.
РИА Новости
Изначально власти Франции в связи растущими ценами на энергоносители рассчитывали заморозить цены до апреля.
ПРАЙМ
Стоимость энергоресурса 6 октября превысила 1,9 тысячи долларов за 1 тыс. кубометров, установив новый исторический максимум, позже произошло снижение до 600 долларов.
Говорит Москва

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Правительство Франции заморозило цены на газ до конца 2022 года
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