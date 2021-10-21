Ситуации на европейском энергетическом рынке мог бы помочь запуск трубопровода "Северный поток — 2", считают председатели комитетов бундестага по экономике и энергетике, а также по экономическому сотрудничеству и развитию Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр.
Тайана Шнейдерман с группой ученых из Массачусетского технологического института недавно увидели следы подобной космической трагедии, произошедшей в системе молодой звезды HD 172555, находящейся в 90 световых лет от Земли.
Исследователям удалось узнать, что наиболее частым симптомом заражения коронавирусом полностью вакцинированных людей, которые принимали участие в научной работе, оказалась заложенность верхних дыхательных путей (36 процентов).