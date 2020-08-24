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РИА Новости
РИА Новости

Правительство Германии не исключило отравление Навального

Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт не исключил, что блогера Алексея Навального могли отравить.В источнике
Штеффен Зайбертнемецкий политик
Было ясно, что после его прибытия должны были быть задействованы меры по охране, поскольку речь идет о пациенте, в отношении которого с некоторой вероятностью была совершена попытка отравления. В диалоге между ведомствами было решено передать эту задачу на федеральный уровень.
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