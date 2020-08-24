Правительство Германии не исключило версию отравления Навального
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Есть «определённая вероятность» того, что Алексей Навальный мог быть отравлен. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. «Есть подозрение, что господин Навальный был отравлен», — цитирует Die Welt Зайберта.В источнике
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