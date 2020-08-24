Правительство Германии не исключило версию отравления Навального

Есть «определённая вероятность» того, что Алексей Навальный мог быть отравлен. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. «Есть подозрение, что господин Навальный был отравлен», — цитирует Die Welt Зайберта.