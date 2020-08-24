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Правительство Германии не исключило версию отравления Навального

Есть «определённая вероятность» того, что Алексей Навальный мог быть отравлен. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. «Есть подозрение, что господин Навальный был отравлен», — цитирует Die Welt Зайберта.В источнике
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РБК

Власти ФРГ заявили о необходимости предоставить личную защиту Навальному

РБК09:21
РИА Новости

Правительство Германии не исключило отравление Навального

РИА Новости08:50
Lenta.ru

Германия высказалась о возможном отравлении Навального

Lenta.ru06:29
Газета.Ru

В Германии высказались о возможном отравлении Навального

Газета.Ru07:17
Эхо Москвы

Власти Германии формально не приглашали на лечение Навального, но помогли обеспечить его доставку в Берлин

Эхо Москвы06:32
RT на русском

Правительство Германии не исключило версию отравления Навального

RT на русском07:33
Коммерсантъ

Правительство ФРГ считает «вполне вероятным» отравление Навального

Коммерсантъ06:29

Депутат Рады Медведчук рассказал о главных врагах Украины

Киев, 24 августа 2020, 09:06 — REGNUM Деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация являются главными врагами Украины, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
REGNUM02:06
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В Росавиации не комментируют возобновление авиасообщения с рядом стран

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на СМИ, Россия планирует возобновить авиасообщение с рядом стран, среди которых — Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).
REGNUM03:26
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Мишустину показали боевую машину поддержки танков «Терминатор»

Особое внимание участников форума "Армия-2020" привлекла боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", которую министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал "самым сильным и страшным оружием против танков".
Экономика сегоднявчера в 07:53
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К плану ВОЗ по вакцинации от COVID-19 присоединились 172 страны

К возглавляемому Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) плану COVAX, целью которого является обеспечение всех стран вакцинами от COVID-19, присоединились 172 страны, заявил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве, передает Reuters.
Ведомости08:35

Собчак опубликовала совместное фото с мужем Тихановской

Ксения Собчак, российский политик, телеведущая и актриса, опубликовала в своем Телеграме совместный снимок с Сергеем Тихановским, белорусским блогером, автором и ведущим проекта «Страна для жизни», кандидатом на пост президента республики, а также политзаключенным.
Территория новостей07:56
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