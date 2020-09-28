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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Правительство Германии подтвердило встречу Меркель и Навального

Напомним, изначально про встречу написал Der Spiegel. Немецкое издание утверждает, что визит госпожи Меркель прошел «в условиях полной секретности». Господин Навальный подтвердил визит канцлера, но также отметил, что встреча была не тайной, а личной.В источнике
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Lenta.ru

Германия отказалась считать встречу Меркель с Навальным тайной

Lenta.ruвчера в 06:40
RT на русском

Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель с Навальным в берлинской клинике

RT на русскомвчера в 11:47
РБК

В кабмине ФРГ отказались считать тайной встречу Меркель с Навальным

РБКвчера в 08:41
ТАСС

Кабмин ФРГ подтвердил, что Меркель навестила Навального в клинике Charite

ТАССвчера в 05:55
Znak.com

Пресс-секретарь Ангелы Меркель официально прокомментировал ее встречу с Алексеем Навальным

Znak.comвчера в 13:14
Ведомости

Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального

Ведомостивчера в 06:16
РИА Новости

Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального

РИА Новостивчера в 06:49

Кудрин спрогнозировал цену не ниже $40 за баррель нефти до конца года

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что цены на нефть до конца года не будут ниже $40 за баррель, так как страны будут вводить меньше ограничений при второй волне пандемии коронавируса.
Известиявчера в 03:18
104

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новостивчера в 05:09
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Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального

Выводы по ситуации с Алексеем Навальным должны быть сделаны исходя из информации, которую предоставит Россия, или ее отказа предоставить объяснения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
РИА Новостивчера в 15:39
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Эксперт спрогнозировал пик заражений COVID-19 в России

Нарастание количества заболевших в России COVID-19 вероятнее всего произойдет через 2-3 недели, при наихудшем сценарии развития событий пик придется на начало ноября, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
РИА Новости20:05

План восстановления экономики РФ оценили в 6,4 трлн рублей

Стоимость общенационального плана восстановления экономики РФ, утвержденного правительством, в финальной версии выросла примерно до 6,4 трлн рублей, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на текст документа.
Интерфаксвчера в 04:11
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В деле о гибели парома «Эстония» появились новые факты

По информации издания, в деле о гибели в Балтийском море в 1994 году парома «Эстония», следовавшего из Таллина в Стокгольм, появились новые факты, требующие дополнительного расследования причин крушения судна.
Известиявчера в 08:29
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Лавров сообщил о возможном визите Путина в Южную Корею

Сеул, 29 сентября 2020, 00:57 — REGNUM Российские и южнокорейские дипломаты обсудят возможный визит президента России Владимира Путина в Южную Корею после нормализации эпидемиологической ситуации, заявил 28 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью агентству Yonhap.
REGNUM17:57

С 1 октября в Удмуртии меняется система выплаты пособий

Как сообщает пресс-служба Администрации Глазова, если у вас уже есть карта «МИР» (на которую приходят пособия) или вы получаете пособие на сберкнижку или почтовым переводом, то никуда обращаться не нужно.
Город Глазоввчера в 12:00
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Рядовому Шамсутдинову предъявили счет

Родные убитых требуют компенсацию морального вреда в 27,6 млн рублей Семьи военных, которых в Забайкалье расстрелял солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, подали гражданские иски о взыскании с него компенсации морального вреда в размере 27,6 млн руб. Они заявлены в рамках рассмотрения судом уголовного дела, предварительное заседание по которому назначено на 29 сентября.
Коммерсантъвчера в 12:44
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Путин поддержал предложение ФАС продавать конфискат через единый сайт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила законопроект, который предполагает возможность перевода данных о продаже конфискованного и другого госимущества в электронный формат и размещения этой информации на едином сайте, заявил глава ФАС Игорь Артемьев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
Коммерсантъвчера в 13:26
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Армению заподозрили в распространении дезинформации о пленном генерале

Командующий войсковой частью Азербайджана генерал-майор Маис Бардухаров заявил, что личный состав подразделения «будет сражаться до последней капли крови, чтобы полностью уничтожить врага и победить».
Политика Сегоднявчера в 04:55
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