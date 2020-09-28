Правительство Германии подтвердило встречу Меркель и Навального
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Напомним, изначально про встречу написал Der Spiegel. Немецкое издание утверждает, что визит госпожи Меркель прошел «в условиях полной секретности». Господин Навальный подтвердил визит канцлера, но также отметил, что встреча была не тайной, а личной.В источнике
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Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель с Навальным в берлинской клинике
RT на русскомвчера в 11:47