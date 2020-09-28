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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Правительство Германии подтвердило встречу Меркель и Навального

Напомним, изначально про встречу написал Der Spiegel. Немецкое издание утверждает, что визит госпожи Меркель прошел «в условиях полной секретности». Господин Навальный подтвердил визит канцлера, но также отметил, что встреча была не тайной, а личной.В источнике
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РБК

В кабмине ФРГ отказались считать тайной встречу Меркель с Навальным

РБК08:41
ТАСС

Кабмин ФРГ подтвердил, что Меркель навестила Навального в клинике Charite

ТАСС05:55
Znak.com

Алексей Навальный подтвердил, что встречался с Ангелой Меркель

Znak.com03:52
Lenta.ru

Германия отказалась считать встречу Меркель с Навальным тайной

Lenta.ru06:40
RT на русском

В Кремле прокомментировали визит Меркель к Навальному в «Шарите»

RT на русском06:45
Интерфакс

В Берлине объяснили визит Меркель к Навальному

Интерфакс06:50
РИА Новости

Правительство Германии рассказало о встрече Меркель и Навального

РИА Новости06:49

Минобороны Азербайджана показало кадры удара по артиллерии Армении

Оборонное ведомство Азербайджана опубликовало кадры, где можно увидеть обстрел со стороны военнослужащих республики по позициям артиллерии ВС Армении в Агдеринском направлении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, передает РИА Новости.
Минобороны Азербайджана показало кадры удара по артиллерии Армении
iReactor09:14
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Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России

Фиксируемый в последнее время рост заболеваемости коронавирусом объясняется формированием его сезонности, сообщила в интервью радиостанции «Комсомольская правда» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ведомости11:01
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Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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«Даллас» победил «Тампу» в пятом матче финала Кубка Стэнли

В ночь с субботы на воскресенье состоялся пятый матч финальной серии в рамках Кубка Стэнли по хоккею между "Тампой-Бэй" и "Далласом" Победу в сегодняшнем противостоянии одержали представители "Старз".
Честный рейтинг букмекероввчера в 08:30
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КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

В запросе отмечается, что действующее законодательство наделяет органы государственной власти субъектов РФ полномочиями только "осуществлять меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод граждан, но не предусматривает возможности ограничивать эти права и свободы, в том числе и право граждан на свободу передвижения".
Интерфакс06:48
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Варданян назвал единственный путь решения конфликта Еревана и Баку

Создатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» и один из основателей Московской школы управления «Сколково» Рубен Варданян считает, что решить конфликт между Арменией и Азербайджаном можно только путем мирных переговоров.
РБК11:04

Роспотребнадзор сообщил об ослаблении коронавируса в России

Коронавирус в России ослабевает по мере распространения, также коек для инфекционных больных достаточно много, поэтому пессимистичного сценария уже не ожидается, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Народные новости09:30
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Тихановская выступила против введения отраслевых санкций в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что поддерживает не отраслевые, а персональные санкции против сторонников нынешнего главы государства Александра Лукашенко.
Газета.Ru11:02
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