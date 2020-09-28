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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Правительство Германии подтвердило встречу Меркель и Навального

Напомним, изначально про встречу написал Der Spiegel. Немецкое издание утверждает, что визит госпожи Меркель прошел «в условиях полной секретности». Господин Навальный подтвердил визит канцлера, но также отметил, что встреча была не тайной, а личной.В источнике
Подробнее о событии
Znak.com

Пресс-секретарь Ангелы Меркель официально прокомментировал ее встречу с Алексеем Навальным

Znak.comвчера в 13:14
Lenta.ru

Германия отказалась считать встречу Меркель с Навальным тайной

Lenta.ruвчера в 06:40
РБК

В кабмине ФРГ отказались считать тайной встречу Меркель с Навальным

РБКвчера в 08:41
ТАСС

Кабмин ФРГ подтвердил, что Меркель навестила Навального в клинике Charite

ТАССвчера в 05:55
Интерфакс

В Берлине объяснили визит Меркель к Навальному

Интерфаксвчера в 06:50
RT на русском

Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель с Навальным в берлинской клинике

RT на русскомвчера в 11:47
РИА Новости

Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального

РИА Новостивчера в 06:49

Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

Выпуск Mafia: Definitive Edition завершает полную Mafia: Trilogy, коллекцию, содержащую единственную интерактивную развлекательную серию, которая позволяет игрокам жить жизнью гангстера в трех разных эпохах организованной преступности в Америке.
Astera25 сентября в 14:00
24

Эксперты назвали автомобили, которые быстрее всего теряют в цене

Эксперты «СберАвтопарка» и агентства Russian Automotive Market Research провели совместное исследование, в ходе которого выяснилось, какие модели авто быстрее всего дешевеют на рынке через 3 года после приобретения.
Тарантас Ньюсвчера в 12:27
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ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русскомвчера в 14:51
229

Путин поддержал предложение ФАС продавать конфискат через единый сайт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила законопроект, который предполагает возможность перевода данных о продаже конфискованного и другого госимущества в электронный формат и размещения этой информации на едином сайте, заявил глава ФАС Игорь Артемьев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
Коммерсантъвчера в 13:26
10

В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомостивчера в 08:36
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О завершении съемок продолжения «Аватара» объявил Джеймс Кэмерон

Изначально Кэмерон планировал выпустить сиквел «Аватара» еще в 2014 году, но дата релиза неоднократно менялась: из-за сложности создания сценария сразу к нескольким продолжениям, совпадения даты выхода с премьерой «Звездных войн», а затем по причине пандемии коронавируса.
ToDay News Ufaвчера в 04:40
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Ученые определили болезни мозга, вызываемые бессонницей

Доктор медицины, научный сотрудник Центра исследования и лечения сна Университета штата Пенсильвания Хулио Фернандес-Мендоса пояснил: «Взрослое население в 10% случаев жалуется на стойкое нарушение сна, невозможность заснуть, либо на частые пробуждения в течение ночи, что делает сон поверхностным, не дающим возможности отдохнуть мозгу».
ToDay News Ufaвчера в 11:58

Путин призвал Госсовет не варить «суп с котом» в работе с нацпроектами

Путин попросил правительство довести до руководства регионов все требуемые цифры и параметры, а региональные власти — сделать всё для достижения целей нацпроектов, которые останутся неизменными несмотря на обстоятельства.
Фонтанка.Рувчера в 13:28
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В Азербайджане не идет речь о мобилизации

Введение президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым военного положения на территории страны не означает объявления мобилизации, пояснил начальник отдела аппарата Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу полковник Аждар Бабазаде.
Вестник Кавказа27 сентября в 14:01
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Собянин предложил продлить на 2021 год введенные из-за пандемии льготы

Мэр Москвы, глава рабочей группы «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин предложил продлить на 2021 год принятые в период пандемии коронавируса решения по налоговой, финансовой и бюджетной сферам, а также госзаказам.
Известиявчера в 13:42
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Экспертиза ДНК погибших в катастрофе Ан-26 под Харьковом займет до 14 дней

Образцы ДНК собраны у родственников всех погибших в катастрофе военно-транспортного самолета Ан-26, который разбился 25 сентября у города Чугуева под Харьковом, с целью идентификации тел, экспертизы займут до двух недель.
ТАССвчера в 10:14