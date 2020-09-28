Экспертиза ДНК погибших в катастрофе Ан-26 под Харьковом займет до 14 дней

Образцы ДНК собраны у родственников всех погибших в катастрофе военно-транспортного самолета Ан-26, который разбился 25 сентября у города Чугуева под Харьковом, с целью идентификации тел, экспертизы займут до двух недель.