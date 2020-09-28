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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Правительство Германии подтвердило встречу Меркель и Навального

Напомним, изначально про встречу написал Der Spiegel. Немецкое издание утверждает, что визит госпожи Меркель прошел «в условиях полной секретности». Господин Навальный подтвердил визит канцлера, но также отметил, что встреча была не тайной, а личной.В источнике
Подробнее о событии
Znak.com

Пресс-секретарь Ангелы Меркель официально прокомментировал ее встречу с Алексеем Навальным

Znak.com13:14
РИА Новости

Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального

РИА Новости06:49
РБК

В кабмине ФРГ отказались считать тайной встречу Меркель с Навальным

РБК08:41
ТАСС

Кабмин ФРГ подтвердил, что Меркель навестила Навального в клинике Charite

ТАСС05:55
Интерфакс

В Берлине объяснили визит Меркель к Навальному

Интерфакс06:50
Lenta.ru

Германия отказалась считать встречу Меркель с Навальным тайной

Lenta.ru06:40
RT на русском

Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель с Навальным в берлинской клинике

RT на русском11:47

Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще не окончена

Москва, 28 сентября 2020, 19:40 — REGNUM Борьба с коронавирусом в России еще продолжается, гражданам необходимо соблюдать меры безопасности, заявил 28 сентября президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
REGNUM12:40
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Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на юге и северо-востоке в Нагорном Карабахе, сообщает в понедельник, 28 сентября, представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян.
Известия13:30
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Собянин предложил продлить на 2021 год введенные из-за пандемии льготы

Мэр Москвы, глава рабочей группы «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин предложил продлить на 2021 год принятые в период пандемии коронавируса решения по налоговой, финансовой и бюджетной сферам, а также госзаказам.
Известия13:42
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Кремль призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не время искать правых и виновный в ситуации в Нагорном Карабахе, необходимо прекратить боевые действия, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru12:03
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Штурман украинского Ан-26 переписывался с дочкой за минуты до крушения

Переписка штурмана Алексея Остапенко с маленькой дочерью имела место за несколько минут до катастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области, об этом рассказала его вдова Елена Остапенко 28 сентября, передает ТСН.
ИА Красная Весна08:44
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