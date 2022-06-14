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Правительство Германии продлило внешнее управление над Gazprom Germania и выделило ей заем

Правительство Германии приняло решение продлить попечительское управление над бывшим немецким подразделением "Газпрома" Gazprom Germania Gmbh и выделить компании заём для избежания банкротства, сообщили
 в пресс-службе кабмина.
РИА Новости
Как уточняют в кабмине, выделение займа через Банк реконструкции (KfW) предотвратит "каскадный эффект" на рынке энергетики, когда банкротство одной фирмы может сказаться на остальной отрасли.
РИА Новости
Правительство изучает возможность в будущем перевести выделенный компании заём в долю в капитале компании.
РИА Новости
Группа «Газпром» прекратила участие в своей немецкой дочерней компании Gazprom Germania и всех принадлежащих ей активах 1 апреля.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Правительство Германии продлило внешнее управление над Gazprom Germania
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