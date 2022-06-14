Правительство Германии приняло решение продлить попечительское управление над бывшим немецким подразделением "Газпрома" Gazprom Germania Gmbh и выделить компании заём для избежания банкротства, сообщили
По данным ЦБ, ряд банков прибегает к практике, когда на сайтах кредитных организаций публикуются данные об изменениях условий обслуживания счетов и вкладов, при этом согласием клиента считается отсутствие с его стороны возражений.
В ходе разминирования и зачистки катакомб, расположенных на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, вооруженные силы РФ и ДНР продолжают находить бойцов батальона «Азов» (запрещен в России), которые ранее не сдались в плен.