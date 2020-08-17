В кабмине ФРГ подтвердили, что вступили в контакт с баллотировавшейся в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, уровень и содержание переговоров не сообщаются.

с чего всё началось

Правительство Германии связалось с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт.

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