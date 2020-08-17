Политика
Газета.RuПравительство Германии провело переговоры с Тихановской
Правительство Германии связалось с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт.
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с чего всё началось
В кабмине ФРГ подтвердили, что вступили в контакт с баллотировавшейся в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, уровень и содержание переговоров не сообщаются.РИА Новости06:03
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Футбол
РФС отстранил арбитра Казарцева за пенальти в матче «Спартак»–«Сочи»
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В Свердловской области с 18 августа возобновит работу общепит, в том числе рестораны, кафе, столовые и бары.
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RT на русском 03:08
Общество
Двое полицейских пострадали при столкновениях в районе Куштау
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Происшествия
Мосгорсуд признал законным домашний арест Ефремова до января
Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста актеру Михаилу Ефремову до января 2021 года, сообщило РИА Новости.
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Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским.
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РИА Новости 11:38
Общество
В Саратовской области отменили школьные линейки 1 сентября
В Саратовской области отменили школьные линейки 1 сентября. Такое решение принял губернатор региона Валерий Радаев.
Piter.tv 09:14
Экономика
«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян
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Коммерсантъ 09:09
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Норвежца задержали в Осло по подозрению в нарушении гостайны
Фигуранту уже предъявлено обвинение в нарушении статей 123 и 124 Уголовного кодекса Норвегии, которые касаются разглашения государственной тайны и грубого ее разглашения.
Известия 07:44
Футбол
Вагнер Лав: был готов занять место на скамейке запасных в ЦСКА
Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав прокомментировал слова генерального директора ЦСКА Романа Бабаева, который ранее заявил, что клуб не стал приобретать бразильца из-за того, что Лав мог быть только игроком основного состава, а не запасным.
Чемпионат 11:38
Политика
Лукашенко заявил о едином с Путиным мнении о беспорядках
Свободная Пресса 08:01
Общество
«Калашников» создал новый автомат АК-19
"Калашников" создал новый автомат АК-19 в калибре НАТО, презентация состоится на форуме "Армия-2020", сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна.
РИА Новости 09:47
Политика
Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии после выборов
Президент США Дональд Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии, где после состоявшихся 9 августа выборов главы государства продолжаются массовые протестные акции, предает агентство Reuters.
Инфорос 11:00
Политика
Украина отозвала посла в Белоруссии
Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ru 10:19
Экономика
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Акционерам некогда крупнейшей строительной компании Набережных Челнов – ПАО «Камгэсэнергострой» - предложено отказаться от дивидендов.
Chelny-biz.ru 05:20
Происшествия
Более 150 человек остаются в больницах Белоруссии после протестов
14 августа сообщалось, что в белорусских больницах находятся 150 пострадавших в ходе протестов.
RT на русском 11:03
Происшествия
В ходе акций протеста в Кот-д’Ивуаре погибли три человека
Ямусукро, 17 августа 2020, 09:56 — REGNUM В результате акций протеста, прошедших в городах Кот-д'Ивуара на прошлой неделе, погибли три человека, несколько демонстрантов были ранены.
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В Турции мэр Антальи заболел коронавирусом
Южный Федеральный 08:56
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина проиграл третий матч в серии плей-офф НХЛ
Счёт в серии вырос до 3:0. "Айлендерс" осталось одержать одну победу для выхода в раунд 1/4 финала соревнований НХЛ.
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Экономика
ВВП Японии упал на 27,8% в годовом выражении
В номинальном выражении ВВП страны в апреле-июне упал на 7,4%, а в годовом исчислении — на 26,4%.
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Политика
Подполковник милиции Беларуси объяснил зверства силовиков
Логику силовиков объяснил подполковник милиции Белоруссии, командир роты ППС Юрий Махнач в своем видеообращении.
URA.Ru 10:58
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Россиянам разрешили в день рождения уходить с работы раньше
Верховный суд России разрешил уходить россиянам с работы пораньше в свой день рождения, если такая традиция существует в организации.
Российская газета 08:45
Здоровье
Минздрав РФ анонсировал порядок вакцинации медиков от коронавируса
Российские медики будут проходить вакцинацию от коронавируса одновременно с проведением третьего этапа клинических исследований препарата Центра Гамалеи, говорится в сообщении Минздрава РФ.
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