Политика

Газета.RuГазета.RuПравительство Германии провело переговоры с Тихановской

Правительство Германии связалось с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт.
Читать в источнике
Комментировать454
с чего всё началось

В Германии подтвердили переговоры с Тихановской

В кабмине ФРГ подтвердили, что вступили в контакт с баллотировавшейся в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, уровень и содержание переговоров не сообщаются.
РИА Новости06:03

Подробнее о событии

Правительство Германии связалось с Тихановской

Коммерсантъ06:54

Власти Германии сообщили, что связывались с Тихановской

ТАСС06:01

В правительстве Германии подтвердили факт переговоров с Тихановской

Известия06:26

Правительство Германии связалось с Тихановской

Взгляд.ру06:24

Правительство Германии провело переговоры с Тихановской

Газета.Ru06:04

В Германии подтвердили переговоры с Тихановской

РИА Новости06:03

Германия провела переговоры с Тихановской

Lenta.ru06:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7381 источник, обновлено в 12:05, Ашберн
Футбол

РФС отстранил арбитра Казарцева за пенальти в матче «Спартак»–«Сочи»

Российский футбольный союз (РФС) отстранил на неопределенное время от судейства главного арбитра встречи «Спартак»–«Сочи» Василия Казарцева за ошибочно назначенный второй пенальти в ворота красно-белых.
Известия 11:43
Общество

В Свердловской области ослабили ряд ограничений из-за коронавируса

В Свердловской области с 18 августа возобновит работу общепит, в том числе рестораны, кафе, столовые и бары.
РБК 11:15
42
Политика

Вертолёт Лукашенко приземлился на территории МЗКТ

Вертолёт президента Белоруссии Александра Лукашенко приземлился на территории Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ).
RT на русском 03:08
21
Общество

Двое полицейских пострадали при столкновениях в районе Куштау

В столкновениях экоактивистов с сотрудниками Башкирской содовой компании на горе Куштау в Башкирии пострадали двое полицейских, сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании регионального правительства.
РИА Новости 09:36
12
Происшествия

Мосгорсуд признал законным домашний арест Ефремова до января

Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста актеру Михаилу Ефремову до января 2021 года, сообщило РИА Новости.
Радио Sputnik 10:31
493
Культура

В Мосгордуме назвали дату похорон актера Николая Губенко

РБК 11:59
Общество

Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским

Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским.
Известия 06:16
1,3K
Происшествия

В Минске задержали мужчину, угнавшего грузовик для блокировки дороги

Задержан житель Минска, который в группе с другими неустановленными лицами угнал грузовик для блокировки дороги во время акций протеста в белорусской столице после президентских выборов, сообщила в понедельник пресс-служба следственного комитета страны.
РИА Новости 11:38
Общество

В Саратовской области отменили школьные линейки 1 сентября

В Саратовской области отменили школьные линейки 1 сентября. Такое решение принял губернатор региона Валерий Радаев.
Piter.tv 09:14
41
Экономика

«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян

В июле разница в динамике индекса дефлятора холдинга «Ромир» и инфляции Росстата стала рекордной, говорится в исследовании холдинга.
Коммерсантъ 09:09
289
Происшествия

Норвежца задержали в Осло по подозрению в нарушении гостайны

Фигуранту уже предъявлено обвинение в нарушении статей 123 и 124 Уголовного кодекса Норвегии, которые касаются разглашения государственной тайны и грубого ее разглашения.
Известия 07:44
Футбол

Вагнер Лав: был готов занять место на скамейке запасных в ЦСКА

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав прокомментировал слова генерального директора ЦСКА Романа Бабаева, который ранее заявил, что клуб не стал приобретать бразильца из-за того, что Лав мог быть только игроком основного состава, а не запасным.
Чемпионат 11:38
Политика

«Остается только война»: японцев возмутила отмена поездок на Курилы

РИА Новости 10:07
3
Политика

Лукашенко заявил о едином с Путиным мнении о беспорядках

Свободная Пресса 08:01
41
Общество

«Калашников» создал новый автомат АК-19

"Калашников" создал новый автомат АК-19 в калибре НАТО, презентация состоится на форуме "Армия-2020", сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна.
РИА Новости 09:47
28
Политика

Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии после выборов

Президент США Дональд Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии, где после состоявшихся 9 августа выборов главы государства продолжаются массовые протестные акции, предает агентство Reuters.
Инфорос 11:00
204
Общество

Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

РИА Новости 03:14
871
Общество

В Мариинском театре выявлены около 30 случаев заражения коронавирусом

ТАСС 09:54
15
Политика

Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ru 10:19
284
Экономика

Акционерам «Камгэсэнергостроя» предложено отказаться от дивидендов

Акционерам некогда крупнейшей строительной компании Набережных Челнов – ПАО «Камгэсэнергострой» - предложено отказаться от дивидендов.
Chelny-biz.ru 05:20
1
Происшествия

Более 150 человек остаются в больницах Белоруссии после протестов

14 августа сообщалось, что в белорусских больницах находятся 150 пострадавших в ходе протестов.
RT на русском 11:03
99
Происшествия

В ходе акций протеста в Кот-д’Ивуаре погибли три человека

Ямусукро, 17 августа 2020, 09:56 — REGNUM В результате акций протеста, прошедших в городах Кот-д'Ивуара на прошлой неделе, погибли три человека, несколько демонстрантов были ранены.
REGNUM 02:56
Хоккей

Свечников получил травму в матче НХЛ «Каролины» против «Бостона»

CT news 04:37
Общество

Родителям первоклассников предложили дать выходной 1 сентября

Вести.Ru 02:00
528
Общество

В Турции мэр Антальи заболел коронавирусом

Южный Федеральный 08:56
21
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина проиграл третий матч в серии плей-офф НХЛ

Счёт в серии вырос до 3:0. "Айлендерс" осталось одержать одну победу для выхода в раунд 1/4 финала соревнований НХЛ.
Честный рейтинг букмекеров 07:59
Экономика

ВВП Японии упал на 27,8% в годовом выражении

В номинальном выражении ВВП страны в апреле-июне упал на 7,4%, а в годовом исчислении — на 26,4%.
REGNUM 01:57
3
Политика

Подполковник милиции Беларуси объяснил зверства силовиков

Логику силовиков объяснил подполковник милиции Белоруссии, командир роты ППС Юрий Махнач в своем видеообращении.
URA.Ru 10:58
2
Общество

Россиянам разрешили в день рождения уходить с работы раньше

Верховный суд России разрешил уходить россиянам с работы пораньше в свой день рождения, если такая традиция существует в организации.
Российская газета 08:45
57
Здоровье

Минздрав РФ анонсировал порядок вакцинации медиков от коронавируса

Российские медики будут проходить вакцинацию от коронавируса одновременно с проведением третьего этапа клинических исследований препарата Центра Гамалеи, говорится в сообщении Минздрава РФ.
Экономика сегодня 02:54
77
Как работают Яндекс.Новости?
Президентская кампания в БеларусиБольше новостей по теме
Главное