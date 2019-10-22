с чего всё началось

Правительство ФРГ не считает, что так называемый голодомор можно назвать геноцидом. Об этом заявил госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот, выступая в понедельник на заседании петиционного комитета Бундестага. На нем рассматривалось соответствующее обращение к парламенту ФРГ.

Общество Экс-глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США Американские иммиграционные службы задержали в Майами бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщает РИА "Новости".

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Политика Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.

Армия и оружие Песков пригрозил несогласным курдам «катком турецкой армии» 17 октября Вашингтон и Анкара условились временно прекратить огонь, чтобы позволить курдам покинуть приграничные территории, а к 23 октября США заявили о выводе всех курдских формирований из 30-километровой зоны безопасности, несмотря на ранее высказанное несогласие курдов с ее созданием.

Общество Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.

Общество Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Происшествия Один из участников перестрелки в Ростовской области задержан Один из участников перестрелки в Орловской районе Ростовской области, в результате которой были убиты пять человек, задержан правоохранительными органами, ещё трое остаются в розыске.

Общество В Москве госпитализировали Елену Малышеву Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в Instagram.

Политика Россия не видит шагов Украины по подготовке к «нормандской четверке» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит изменений в ситуации с подготовкой саммита "нормандской четверки" со стороны Киева, передает РИА "Новости".

Общество Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти» Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".

Футбол Гулачи: «Лейпциг» обязан победить «Зенит» в матче ЛЧ Голкипер немецкого «Лейпцига» Петер Гулачи поделился ожиданиями от матча с российским «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Кино Представлен трейлер боевика «Бладшот» с Вином Дизелем Кинокомпания Sony Pictures опубликовала первый дублированный трейлер фантастического боевика «Бладшот», главную роль в котором исполнит голливудский актер Вин Дизель.

Единоборства Конор Макгрегор: В поединке Нурмагомедова и Фергюсона ставлю на Хабиба Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор высказался о исходе возможного боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

Финансы Рубль подешевел к доллару и евро Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 7 копеек – до 63,83 рубля, курс евро поднялся на 1 копейку, составив 71,2 рубля.

Происшествия Правозащитники заявили об обысках в «Комитете за гражданские права» «Блокировали дверь, только сейчас удалось нам ее открыть, к нам стоят спиной, проводят обыск в отсутствии арендатора помещений и других уполномоченных лиц», — заявил правозащитник.

Экономика Россияне увеличили потребление красной икры на 22% Потребление красной икры россиянами с октября 2018-го по сентябрь 2019 года выросло по сравнению с предыдущим аналогичным периодом на 22%, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании GfK, отслеживающей ежедневные покупки 20 тыс. домохозяйств в РФ Доля семей, которые хотя бы один раз в течение год купили красную икру, увеличилась на 3,5 процентного пункта, до 33%.

Происшествия Следком проверит информацию о нападении на девочку в Барнауле В соцсети появилась информация о том, что в Барнауле неизвестный мужчина напал на несовершеннолетнюю девочку.

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.

Политика СК завершил расследование дела экс-депутата Верховной рады Украины Следственный комитет России (СК) завершил расследование уголовного дела против экс-депутата Верховной рады Украины Николая Рудьковского.

Интернет В WhatsApp появилась новая важная функция В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.