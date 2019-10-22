Политика
ТАССПравительство Германии выступило против признания голодомора геноцидом
Правительство ФРГ не считает, что так называемый голодомор можно назвать геноцидом. Об этом заявил госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот, выступая в понедельник на заседании петиционного комитета Бундестага. На нем рассматривалось соответствующее обращение к парламенту ФРГ.
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с чего всё началось
Как пишет немецкое издание Deutsche Welle, ссылаясь на заявление члена петиционного комитета, депутата Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Арнольда Фаатца, МИД Германии выступил против такой петиции, обосновывая свой отказ двумя аргументами.Царьград21 октября в 14:48
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«Встали на колени перед Москвой»: Решение МИД ФРГ по украинскому «голодомору» вызвало недоумение
Царьград21 октября в 15:38
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Газета.Ru вчера в 07:38
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Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
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Один из участников перестрелки в Орловской районе Ростовской области, в результате которой были убиты пять человек, задержан правоохранительными органами, ещё трое остаются в розыске.
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Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в Instagram.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит изменений в ситуации с подготовкой саммита "нормандской четверки" со стороны Киева, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:53
Футбол
«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в Лиге чемпионов
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Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»
Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Российская газета 03:22
Футбол
Гулачи: «Лейпциг» обязан победить «Зенит» в матче ЛЧ
Голкипер немецкого «Лейпцига» Петер Гулачи поделился ожиданиями от матча с российским «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском вчера в 11:53
Кино
Представлен трейлер боевика «Бладшот» с Вином Дизелем
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала первый дублированный трейлер фантастического боевика «Бладшот», главную роль в котором исполнит голливудский актер Вин Дизель.
Профиль вчера в 01:54
Единоборства
Конор Макгрегор: В поединке Нурмагомедова и Фергюсона ставлю на Хабиба
Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор высказался о исходе возможного боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
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Политика
Тарбаев назначен постпредом главы Калмыкии при президенте РФ
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Финансы
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Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 7 копеек – до 63,83 рубля, курс евро поднялся на 1 копейку, составив 71,2 рубля.
Взгляд.ру 21 октября в 03:13
Происшествия
Правозащитники заявили об обысках в «Комитете за гражданские права»
«Блокировали дверь, только сейчас удалось нам ее открыть, к нам стоят спиной, проводят обыск в отсутствии арендатора помещений и других уполномоченных лиц», — заявил правозащитник.
РБК вчера в 12:33
Общество
Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
РИА Новости вчера в 11:31
Экономика
Россияне увеличили потребление красной икры на 22%
Потребление красной икры россиянами с октября 2018-го по сентябрь 2019 года выросло по сравнению с предыдущим аналогичным периодом на 22%, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании GfK, отслеживающей ежедневные покупки 20 тыс. домохозяйств в РФ Доля семей, которые хотя бы один раз в течение год купили красную икру, увеличилась на 3,5 процентного пункта, до 33%.
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Происшествия
Следком проверит информацию о нападении на девочку в Барнауле
В соцсети появилась информация о том, что в Барнауле неизвестный мужчина напал на несовершеннолетнюю девочку.
Аргументы и Факты - Алтай 03:09
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
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Политика
СК завершил расследование дела экс-депутата Верховной рады Украины
Следственный комитет России (СК) завершил расследование уголовного дела против экс-депутата Верховной рады Украины Николая Рудьковского.
Росбалт 03:25
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В WhatsApp появилась новая важная функция
В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.
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Политика
Путин констатировал успешное развитие отношений России и Египта
«Отношения России и Египта развиваются весьма успешно», – констатировал Владимир Путин.
Слово и Дело 03:49
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Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
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В Свердловской области девочка ушла в школу и пропала
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В Челябинскую область привезли колбасу с вирусом африканской чумы
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Задержанный юноша с ножом в саратовской школе отправлен в психбольницу
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