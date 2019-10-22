Политика

ТАССТАССПравительство Германии выступило против признания голодомора геноцидом

Правительство ФРГ не считает, что так называемый голодомор можно назвать геноцидом. Об этом заявил госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот, выступая в понедельник на заседании петиционного комитета Бундестага. На нем рассматривалось соответствующее обращение к парламенту ФРГ.
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Как пишет немецкое издание Deutsche Welle
, ссылаясь на заявление члена петиционного комитета, депутата Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Арнольда Фаатца, МИД Германии выступил против такой петиции, обосновывая свой отказ двумя аргументами.
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