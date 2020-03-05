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РИА НовостиПравительство Греции заявило об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов
Правительство Греции расценивает ситуацию с нелегальными мигрантами как угрозу национальной безопасности и принимает соответствующие меры, заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас после экстренного заседания совета национальной безопасности.
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Правительство Греции объявило ситуацию с мигрантами угрозой нацбезопасности
Московский Комсомолец14:40
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