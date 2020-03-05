Правительство Греции расценивает ситуацию с нелегальными мигрантами как угрозу национальной безопасности и принимает соответствующие меры, заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас после экстренного заседания совета национальной безопасности.

Единоборства Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.

Политика Путин констатировал негативное влияние коронавируса на экономику Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, но необходимы дополнительные меры для того, чтобы снизить его влияние на экономику, заявил президент Владимир Путин.

Футбол «Реал» обыграл «Барселону» в Эль-Классико В Мадриде, в центральном матче 26 тура испанской Ла Лиги встретились два сильнейших клуба Испании "Реал" и "Барселона".

Происшествия В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус В инфекционной больнице №1 на Волоколамском шоссе в Москве находится пациент с подозрением на коронавирус, у него взяли анализы.

Политика Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес 40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.

Политика Двух журналистов избили в Греции На греческом острове Лесбос избили двух журналистов зарубежных СМИ, во время того как они занимались освещением ситуации с мигрантами и беженцами из Турции.

Происшествия В Стамбуле задержали главного редактора Sputnik Турция Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные.

Общество С 1 марта в России вступили в силу ряд законов С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили, а также заработали несколько других нормативов и правил.

Армия и оружие Авианосец США вошел в Средиземное море Авианосная ударная группа Военно-морского флота США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море.