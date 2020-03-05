Политика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство Греции заявило об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов

Правительство Греции расценивает ситуацию с нелегальными мигрантами как угрозу национальной безопасности и принимает соответствующие меры, заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас после экстренного заседания совета национальной безопасности.
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Правительство Греции заявило об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов

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