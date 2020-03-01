Политика
РИА НовостиПравительство Греции заявило об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов
Правительство Греции расценивает ситуацию с нелегальными мигрантами как угрозу национальной безопасности и принимает соответствующие меры, заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас после экстренного заседания совета национальной безопасности.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство Греции объявило ситуацию с мигрантами угрозой нацбезопасности
Московский Комсомолец14:40
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 16:46, Ашберн
Футбол
Реал — Барселона 2:0
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси установил рекорд по количеству сыгранных "Эль Классико".
Происшествия
В СК завели дело после гибели мужчины с дочкой в Подмосковье
«По результатам проведённой доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности мужчине и его трёхлетней дочери по ч. 3 ст. 109 УК России», — говорится в заявлении.
Политика
Зариф назвал капитуляцией соглашение США с талибами
Зариф считает, что соглашение Вашингтона с талибами в Афганистане для США является капитуляцией, на которую они решились пойти после 19 лет унижения.
Политика
В Кракове трое поляков в образах красноармейцев показали «расстрелы»
Польские активисты националистического движения "Всепольская молодежь" в образах красноармейцев показали в центре Кракова перфоманс, в рамках которого изобразили "расстрел" советскими военнослужащими польских граждан.
Политика
Более 100 тысяч беженцев пересекли границу Турции с ЕС
Происшествия
В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей
Следователи возбудили уголовное дело на жительницу Казани, которая пыталась убить двух сыновей, а затем покончить с собой, сообщила пресс-служба СУ СК по Татарстану.
Происшествия
Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех
В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.
Общество
Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий расширение программы материнского капитала.
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране
В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное управление МВД.
Шоу-бизнес
«Огромные губы и новый нос»: Королева поразила переменами во внешности
Поклонников певицы поразило её новое фото. Наташа Королева выпустила новый сборник песен.
Происшествия
На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
Финансы
В России внесут изменения в закон о валютном регулировании
Резиденты-экспортеры смогут для обоснования недополученной валютной выручки смогут включать документы, фиксирующие порчу товара и урегулирование его оплаты.
Политика
Бывший комбат «Айдара» сообщил о своем задержании по запросу России
Экс-комбат «Айдара» уточнил, что находится в отделении вместе с беременной женой и девятимесячным сыном.
Общество
Emirates попросила сотрудников уйти в отпуск из-за коронавируса
Одна из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates Airlines попросила сотрудников уйти в отпуск из-за экономических потерь, связанных с распространением коронавируса.
Армия и оружие
Российский флот нанесёт удар 24 «Калибрами» по террористам в Идлибе
Музыка
Эстонию на «Евровидении» представит подопечный Киркорова
Политика
Глава Минобороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию
Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.
Общество
Распространение коронавируса улучшило экологическую ситуацию в Китае
В Китае зафиксировано почти 80 тыс. случаев заражения коронавирусом. Он распространился в более чем 50 странах.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 2,8 тыс. человек
Еще два случая зафиксировали в провинции Хэнань и Пекине. Общее число жертв коронавируса возросло до 2835 человек, сообщает ведомство.
Футбол
Семин отреагировал на критику Губерниева
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.
Игры
Авторы Star Citizen представили систему выживания
Происшествия
Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве
В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019.
Армия и оружие
Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панциря-С1» в Сирии
В Сети появилось видео уничтожения Турцией в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".
Хоккей
СКА разгромил «Витязь» в первом матче плей-офф КХЛ
Политика
Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности к войне с Россией
Советник турецкого президента Месут Хакки заявил, что его страна готова к войне с Российской Федерацией.
Армия и оружие
В США оценили новую тактику российских Ми-28 против вертолетов «Апач»
Американские СМИ заинтересовались новыми возможностями российского вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник", которые предоставит ему авиационная ракета малой дальности класса "воздух-воздух" Р-74М.