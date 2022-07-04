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Правительство Херсонской области приступит к работе с 5 июля

Вновь сформированное правительство Херсонской области приступает к работе с 5 июля, но военно-гражданская администрация (ВГА) остается.
ТАСС
Заместителем председателя правительства Херсонской области по вопросам сельского хозяйства стал Алексей Ковалёв, экс-депутат Верховной рады Украины IX созыва (фракция «Слуга народа»).
НТВ
Председателем правительства стал Сергей Елисеев, ранее занимавший должность первого заместителя председателя правительства Калининградской области - руководителя аппарата правительства Калининградской области.
ТАСС
Министерство образования и науки возглавил Михаил Родиков, ранее занимавший пост замглавы администрации городского округа Кашира Московской области.
НТВ

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Правительство Херсонской области приступает к работе с 5 июля, регионом руководит Сальдо
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