В Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях предельная цена на дизель установлена на уровне 260 тенге (44 руб.), в остальных регионах Казахстана — 240 тенге (40 руб.) за литр.
Целебные соединения содержатся в листьях австралийского кустарника Eremophila galeata, издавна используемого аборигенами Группа исследователей из Копенгагенского университета смогла выяснить, что австралийское растение Eremophila galeata обладает свойствами, которые смягчают действие химиотерапии.