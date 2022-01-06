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Правительство Казахстана ввело госрегулирование цен на топливо на 180 дней

В Казахстане на 180 дней ввели госрегулирование цен на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение правительства.
РБК
На один год перенесен полный переход на реализацию сжиженного нефтяного газа через электронную торговую площадку.
ТАСС
В Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях предельная цена на дизель установлена на уровне 260 тенге (44 руб.), в остальных регионах Казахстана — 240 тенге (40 руб.) за литр.
РБК
"Введено временное - на 180 дней - государственное ценовое регулирование на реализацию бензина и дизельного топлива", - указано в тексте.
ТАСС

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