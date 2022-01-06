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Правительство Казахстана ввело госрегулирование цен на топливо на 180 дней

В Казахстане на 180 дней ввели госрегулирование цен на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение правительства.
РБК
На один год перенесен полный переход на реализацию сжиженного нефтяного газа через электронную торговую площадку.
ТАСС
В Алма-Ате — 65 тенге за литр, в Нур-Султане, Акмолинской, Алматинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях — 70 тенге за литр (12,25 рубля), в отдаленных районах — 75 тенге за литр (13,12 рубля).
Lenta.ru
В Казахстане с 2 января начались протесты из-за повышения цен на автомобильный газ с Нового года с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 руб.) за литр.
РБК

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