В Алма-Ате — 65 тенге за литр, в Нур-Султане, Акмолинской, Алматинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях — 70 тенге за литр (12,25 рубля), в отдаленных районах — 75 тенге за литр (13,12 рубля).
В рамках ежегодной выставки бытовой электроники CES 2022, компания Motorola представила уникальный гаджет, который позволяет подключиться беспроводным способом к Android Auto в практически на любом автомобиле.
Свыше 2 тысяч человек были взяты под стражу после протестов в Казахстане, власти должны освободить всех арестованных и задержанных за реализацию своих прав на мирный протест и свободу выражения мнений, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в связи с беспорядками в Казахстане.