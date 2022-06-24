"При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 1,50 российских рубля за одну украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону", - приводит пресс-служба текст документа.
Уточняется, что до 28 июня Госбанк ЛНР будет проводить безналичную конвертацию гривны, инкассированной у филиалов иностранных банков, аккредитованных и осуществляющих банковские операции в ЛНР, в российский рубль по курсу 2 рубля за гривну.
"Генпрокурор России привел в пример решения компетентных органов Германии, Великобритании, Италии, Литвы, Польши, Хорватии, Черногории, Чехии и Эстонии, отказавших по политическим мотивам в выдаче в Россию лиц, обвиняемых, в том числе, в совершении особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении.