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Правительство ЛНР установило курс рубля к гривне при определении цен в размере 1,5 к 1

В Луганской народной республике (ЛНР) установится фиксированный курс рубля к гривне.
Lenta.ru
"При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 1,50 российских рубля за одну украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону", - приводит пресс-служба текст документа.
ТАСС
До 27 июня кредитные организации республики должны провести «безналичную конвертацию наличной гривны, принятой у субъектов хозяйствования в качестве выручки, по 2 рубля за 1 гривну».
Lenta.ru
Уточняется, что до 28 июня Госбанк ЛНР будет проводить безналичную конвертацию гривны, инкассированной у филиалов иностранных банков, аккредитованных и осуществляющих банковские операции в ЛНР, в российский рубль по курсу 2 рубля за гривну.
Газета.Ru

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