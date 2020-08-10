Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов

Правительство Ливана подало в отставку, заявил министр здравоохранения республики Хамед Хасан в эфире телеканала LBC. После завершения заседания СМИ сообщили об уходе с поста главы Минобороны страны Зейны Акр. Кроме того, ранее с аналогичными заявлениями уже выступили несколько членов правительства.