Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов
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Правительство Ливана подало в отставку, заявил министр здравоохранения республики Хамед Хасан в эфире телеканала LBC. После завершения заседания СМИ сообщили об уходе с поста главы Минобороны страны Зейны Акр. Кроме того, ранее с аналогичными заявлениями уже выступили несколько членов правительства.В источнике
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