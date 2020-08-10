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РИА Новости
РИА Новости

Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов

Правительство Ливана подало в отставку, заявил министр здравоохранения республики Хамед Хасан в эфире телеканала LBC. После завершения заседания СМИ сообщили об уходе с поста главы Минобороны страны Зейны Акр. Кроме того, ранее с аналогичными заявлениями уже выступили несколько членов правительства.В источнике
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РБК

Глава Минздрава Ливана анонсировал отставку всего правительства

РБК12:48
Газета.Ru

Правительство Ливана ушло в отставку

Газета.Ru13:20
ТАСС

Премьер Ливана объявил об отставке правительства

ТАСС12:44
Говорит Москва

Премьер Ливана официально объявил об отставке кабинета министров

Говорит Москва12:57
Российская газета

Премьер Ливана объявил об отставке правительства

Российская газета13:18
Эхо Москвы

Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе

Эхо Москвы11:40
РИА Новости

Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов

РИА Новости10:35

СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам беспорядков

Следствие ведется по статьям Уголовного кодекса страны "Массовые беспорядки", "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или угрозой его применения", "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел", "Хулиганство", "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".
ТАСС13:00
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Силы ОМОНа прибывают в центр Минска

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии оцепили улицы в центре столицы, в том числе в районе стелы "Минск - город-герой", передает корреспондент ТАСС.
ТАСС11:39

Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомости08:41
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ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала корпорацию Apple нарушителем антимонопольного законодательства после обращения «Лаборатории Касперского» от марта 2019 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
Коммерсантъ12:12
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Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%

Напомним, в июле 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8%. За минувший месяц объем российского авторынка составил 141,9 тыс. автомобилей, что на 9 тыс. машин больше, чем в июле 2019 года.
Коммерсантъ10:24
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