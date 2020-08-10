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РИА Новости
РИА Новости

Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов

Правительство Ливана подало в отставку, заявил министр здравоохранения республики Хамед Хасан в эфире телеканала LBC. После завершения заседания СМИ сообщили об уходе с поста главы Минобороны страны Зейны Акр. Кроме того, ранее с аналогичными заявлениями уже выступили несколько членов правительства.В источнике
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РБК

Глава Минздрава Ливана анонсировал отставку всего правительства

РБКвчера в 12:48
Газета.Ru

Правительство Ливана ушло в отставку

Газета.Ruвчера в 13:20
Chelindustry.ru

Правительство Ливана подает в отставку

Chelindustry.ruвчера в 11:35
Эхо Москвы

Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе

Эхо Москвывчера в 11:40
РИА Новости

Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов

РИА Новостивчера в 10:35
Российская газета

Кабмин Ливана уйдет в отставку в полном составе

Российская газетавчера в 11:44
ТАСС

Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе

ТАССвчера в 10:31

Арбитр VAR объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»

Арбитр Алексей Еськов, который работал на системе видеопомощи арбитрам (VAR) в матче первого тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» в матче «Спартак» — «Сочи», объяснил в эфире «Матч ТВ», почему не вмешался в эпизод с назначением второго пенальти.
Арбитр VAR объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»
Известиявчера в 15:45

Тропический шторм «Чанми» легонько затронет только часть Сахалина

По словам главы метеорологической службы Бориса Кубая, траектория вихря может напоминать траекторию предшественника, и он может быстро пройти над акваторией Японского моря, затронув восточную и южную части Приморского края.
Evo-rus.comвчера в 08:16
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Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомостивчера в 02:48
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Украинскому защитнику «Гента» наложили швы из-за травмы пениса

Защитник «Гента» Игорь Пластун получил травму пениса в матче 1-го тура чемпионата Бельгии против «Сент-Труйдена» (1:2). На 63-й минуте украинский футболист столкнулся с вратарем своей команды Томасом Камински и покинул поле.
Матч ТВвчера в 07:49

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русскомвчера в 01:27
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомостивчера в 08:41
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Зеленский пообещал крымским татарам статус коренного народа Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране ведется работа над законодательным определением коренных народов, в том числе рассматривается вопрос статуса крымско-татарского народа как коренного.
Моя Москва.онлайн9 августа в 12:18
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Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%

Напомним, в июле 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8%. За минувший месяц объем российского авторынка составил 141,9 тыс. автомобилей, что на 9 тыс. машин больше, чем в июле 2019 года.
Коммерсантъвчера в 10:24
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В Минске гражданские автомобили заблокировали машины внутренних войск

Два грузовика внутренних войск Белоруссии по пути на Пушкинскую площадь Минска были заблокированы несколькими легковыми автомобилями, 10 августа сообщает корреспондент РИА Новости.
ИА Красная Весна17:42
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В Минобороны РФ назвали условие применения ядерного оружия

В Минобороны рассказали о некоторых положениях принятого в июне документа «Об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания» – он пришел на смену аналогичному документу 2010 года.
ТВК7 августа в 07:58
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«Динамо» обыграло «Урал» в матче первого тура чемпионата России

В матче первого тура российской премьер-лиги московское "Динамо" на поле "Екатеринбург Арены" обыграло команду "Урал", забив в ворота соперника два безответных мяча – 2:0. У победителей встречи голами отметились Клинтон Н'Жье и Сильвестр Игбун, забившие на 38-й и 59-й минутах соответственно.
Вести.Ruвчера в 12:00

Премьер Польши предложил созвать чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по ситуации в Белоруссии после прошедших в этой стране президентских выборов.
Парламентская газетавчера в 05:30
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Вышел трейлер новой игры серии Prince of Persia

Пока все внимание игровой общественности было приковано к онлайн-презентации Cyberpunk 2077, компания Ubisoft - будто бы тайком и стыдливо - опубликовала на платформе YouTube трейлер своей новой игры Prince of Persia: The Dagger of Time.
Российская газетавчера в 13:11
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Вклады потянуло на биржу

Интерес банков к привлечению депозитов будет умеренным: в ближайшие месяцы спрос на кредиты, скорее всего, останется низким, банки столкнутся со снижением доходности по кредитам, нового масштабного оттока вкладчиков не ожидается - все это не благоприятствует росту ставок по вкладам.
Российская газетавчера в 15:12
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