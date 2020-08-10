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РИА Новости
РИА Новости

Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов

Правительство Ливана подало в отставку, заявил министр здравоохранения республики Хамед Хасан в эфире телеканала LBC. После завершения заседания СМИ сообщили об уходе с поста главы Минобороны страны Зейны Акр. Кроме того, ранее с аналогичными заявлениями уже выступили несколько членов правительства.В источнике
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РБК

Глава Минздрава Ливана анонсировал отставку всего правительства

РБК12:48
Газета.Ru

Правительство Ливана ушло в отставку

Газета.Ru13:20
ТАСС

Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе

ТАСС10:31
Эхо Москвы

Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе

Эхо Москвы11:40
РИА Новости

Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов

РИА Новости10:35
Chelindustry.ru

Правительство Ливана подает в отставку

Chelindustry.ru11:35
Российская газета

Кабмин Ливана уйдет в отставку в полном составе

Российская газета11:44

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Судья Казарцев заявил, что не считает второй пенальти в ворота «Спартака» явной ошибкой

Арбитр Василий Казарцев, работавший на матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2), прокомментировал своё решение назначить пенальти в ворота хозяев в концовке встречи.
Чемпионат14:43

В центре Минска начались столкновения демонстрантов с полицией

Белорусские силовики забрасывают светошумовыми гранатами и стреляют резиновыми пулями в демонстрантов, стекающихся группами в центр Минска, по всему городу проходят задержания, сообщает издание NEXTA в своем Telegram-канале.
Газета.Ru14:22
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КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую

Единый кандидат от оппозиции и главный соперник Александра Лукашенко по выборам в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла оказаться жертвой покушения, сообщает глава КГБ республики Валерий Вакульчик.
CT news14:39
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