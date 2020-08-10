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РИА Новости
РИА Новости

Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов

Правительство Ливана подало в отставку, заявил министр здравоохранения республики Хамед Хасан в эфире телеканала LBC. После завершения заседания СМИ сообщили об уходе с поста главы Минобороны страны Зейны Акр. Кроме того, ранее с аналогичными заявлениями уже выступили несколько членов правительства.В источнике
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РБК

Глава Минздрава Ливана анонсировал отставку всего правительства

РБК12:48
Газета.Ru

Правительство Ливана ушло в отставку

Газета.Ru13:20
ТАСС

Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе

ТАСС10:31
Эхо Москвы

Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе

Эхо Москвы11:40
РИА Новости

Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов

РИА Новости10:35
Chelindustry.ru

Правительство Ливана подает в отставку

Chelindustry.ru11:35
Российская газета

Кабмин Ливана уйдет в отставку в полном составе

Российская газета11:44

Во всех районах Минска идут столкновения протестующих с милицией

Минск, 10 августа 2020, 23:17 — REGNUM Массовые акции протеста в Минске выходят на новый уровень: протестующие против бессменного правления Александра Лукашенко пытаются строить баррикады в разных районах города.
REGNUM16:17

Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
RT на русском10:38
33

У посольства Белоруссии в Москве прошло первое задержание

До первого задержания люди, поддерживающие протестующих в Белоруссии, стояли с плакатами, зажигали фонарики на смартфонах, время от времени они аплодировали и скандировали «живе, Беларусь!» и «Верни мой голос!», передавал корреспондент РИА Новости.
Lenta.ru15:50
13

Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Светлана Тихановская, кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского, обратилась с заявлением к милиции, войскам и участникам протестов, начавшихся после закрытия избирательных участков.
РБК18:51
384

Forbes сравнил российского «Охотника» с ударными беспилотниками США

Сравнивая "Охотника" с активно использующимся ВВС США MQ-9 Reaper, Forbes отмечает, что, в отличие от этого американского беспилотника, российский дрон можно использовать не только против повстанческих отрядов, не прикрытых современными средствами ПВО, но и в полномасштабных конфликтах.
Российская газета06:35
19

Уволен главный сторонник «Лиги справедливости Зака Снайдера»

Совершенно неожиданно был уволен со своего поста глава потокового сервиса HBO Max Боб Гринблатт, который был одним из инициаторов и активных сторонников создания так называемой "Лиги справедливости Зака Снайдера".
Kinonews.ruвчера в 06:57

ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря

Банк России продлил до 31 декабря рекомендацию российским кредиторам приостановить принудительное выселение должников из квартир, на которые было обращено взыскание, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение регулятора.
Газета.Ru10:25
45

Стоимость 100 самых дорогих квартир в Москве превысила $1 млрд

Суммарная стоимость 100 ультрапремиальных квартир Москвы в июле превысила $1 млрд или более 73 млрд руб. Годом ранее этот показатель составлял $917 млн или 57 млрд руб. Об этом говорится в индексе Prime Central Moscow TOP-100 Index, подготовленном международной брокерской компанией Savills.
РБК06:39
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КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую

Единый кандидат от оппозиции и главный соперник Александра Лукашенко по выборам в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла оказаться жертвой покушения, сообщает глава КГБ республики Валерий Вакульчик.
CT news14:39
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Жена Зобнина раскритиковала Казарцева за желтую карточку Соболеву

Рамина Зобнина, жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, высказалась о желтой карточке нападающему «красно-белых» Александру Соболеву, которую он получил в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).
Metaratings12:20