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Lenta.ru
Lenta.ru

Правительство Ливана решило уйти в отставку после протестов

Премьер-министр Ливана в ближайшее время объявит о решении правительства уйти в отставку в полном составе. Об этом агентству Reuters заявил министр здравоохранения страны Хамад Хасан.В источнике
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РБК

Глава Минздрава Ливана анонсировал отставку всего правительства страны

РБК10:51
Говорит Москва

Правительство Ливана заявило о готовящейся отставке в полном составе

Говорит Москва10:50
ТАСС

Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе

ТАСС10:31
Эхо Москвы

Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе

Эхо Москвы11:40
РИА Новости

Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов

РИА Новости10:35
Российская газета

Кабмин Ливана уйдет в отставку в полном составе

Российская газета11:44
Газета.Ru

Правительство Ливана уходит в отставку после массовых протестов

Газета.Ru10:41

Соперница Лукашенко отказалась участвовать в акциях протеста

Команда оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не будет участвовать в акциях протестах против итогов голосования на выборах, чтобы избежать провокаций, а сама Тихановская подчинилась этому решению.
Соперница Лукашенко отказалась участвовать в акциях протеста
Rambler News Service11:06
5

Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%

Напомним, в июле 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8%. За минувший месяц объем российского авторынка составил 141,9 тыс. автомобилей, что на 9 тыс. машин больше, чем в июле 2019 года.
Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%
Коммерсантъ10:24
27

В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
РБК09:09
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомости08:41
265

Глава МИД ФРГ высказался за рассмотрение санкций ЕС против Белоруссии

Евросоюз ввел ограничительные меры против Белоруссии в 2004 году в ответ на исчезновение двух оппозиционеров, журналиста и бизнесмена в 1999-2000 годах, а затем расширил их в 2011 году из-за нарушения стандартов проведения выборов и нарушений в сфере прав человека.
ТАСС10:23
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NYT: главу разведки уволили за доклад о предпочтениях России на выборах США

Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс был отправлен в отставку летом прошлого года за то, что он отказался скорректировать часть доклада о приписываемых России попытках вмешательства в выборы президента США с целью содействия переизбранию Дональда Трампа.
ИА Красная Весна8 августа в 12:39