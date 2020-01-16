Правительство России перед отставкой постановило выделить 127 млрд рублей из федерального бюджета на строительство атомного ледокола "Лидер". Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.

Политика Украинский премьер объяснил решение уйти в отставку Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил свое решение подать в отставку в ходе выступления в Верховной раде в пятницу, 17 января, которое опубликовано на странице политика в Facebook.

Общество Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы Центр цифровой экспертизы Роскачества советует пользоваться банкоматами, установленными в самих банках, поскольку злоумышленники не хотят попадаться на глаза сотрудникам.

Политика Депутата Рады уволили с должности главы комитета после секс-скандала Верховная рада Украины уволила с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества члена пропрезидентской фракции "Слуга народа" Богдана Яременко, который ранее попал в громкий скандал.

Политика Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.

Авто CES: Sony представила электрический концепт-кар На международной выставке потребительской электроники CES 2020 компания показала электрический концепт-кар с 33 встроенными датчиками, в том числе оптическими и твердотельными лидарными датчиками.

Политика Халифа Хафтар написал Путину письмо Обращение к российскому президента Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.

Политика МИД Польши объяснил ненависть поляков к сталинскому режиму Ранее Минобороны России рассекретило документы об освобождении Варшавы от нацистов, в ходе которого погибло более 600 тысяч солдат Красной армии.

Происшествия Брошенная в Кузбассе девочка родилась в многодетной семье Установлены личности подкинувшего к дверям поликлиники ребенка мужчины и рожавшей женщины, ребенок из благополучной многодетной семьи, сообщил РИА Новости детский омбудсмен по Кемеровской области Дмитрий Кислицын со ссылкой на правоохранителей.

Футбол Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Политика Мишустин и Медведев провели встречу с членами правительства РФ Сегодня, 17 января, в Дом правительства на Краснопресненской набережной новый председатель правительства РФ Михаил Мишустин провёл встречу со своим предшественником Дмитрием Медведевым.

Происшествия Под Вологдой забежавшая в школу собака покусала шестерых учеников Собака бойцовской породы забежала в школу в городе Вытегра в Вологодской области и покусала шестерых учеников, ведется проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Гаджеты NVIDIA официально снизила цены на GeForce RTX 2060 Уже 21 января в продажу поступят видеокарты Radeon RX 5600 XT, их рекомендованная цена составит 280 долларов (примерно 17,2 тысячи рублей).

Политика Госдума России может быть распущена досрочно В России могут состояться досрочные выборы в Государственную думу РФ, пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на источник, близкий к Кремлю.

Происшествия Подозреваемый во взятке заместитель мэра Ярославля уволен с работы Заместитель мэра Ярославля по вопросам градостроительства Ринат Бадаев, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере, уволен с работы 16 января.

Общество В США представили новые доказательства возможных нарушений Telegram В поддержку ходатайства об упрощенном судопроизводстве в суд Южного округа Нью-Йорка, была представлена переписка сотрудников компании Telegram, говорится в заявления комиссии.

Общество Познер оценил требование лишить Урганта гражданства Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".