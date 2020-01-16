Общество

РИА НовостиРИА НовостиМедведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол

С 2020 по 2027 год правительство выделит 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола проекта 10510 "Лидер".
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Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
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