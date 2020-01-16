Общество
Газета.RuПравительство Медведева выделило 127 млрд рублей на ледокол
Правительство России перед отставкой постановило выделить 127 млрд рублей из федерального бюджета на строительство атомного ледокола "Лидер". Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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Премьер-министр Украины подал в отставку
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Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.
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Российскую модель арестовали в Испании за клевету
В Испании задержана модель российско-испанского происхождения Луиза Кремлева.
Политика
Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.
Общество
В Китае рождаемость упала до минимума с середины XX века
В Китае коэффициент рождаемости – число рожденных детей на тысячу человек – снизился до рекордного уровня с середины XX века.
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Выпавшая из окна девушка внука Михалкова обратилась к подписчикам
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Число пострадавших в массовой аварии в Адыгее увеличилось до 12.
Общество
Новый порядок медосмотра для водителей будет утвержден в феврале
Окончательно решение о новом порядке медицинского осмотра для водителей будет принято в феврале.
Спорт
ПКР направил в CAS заявление о вступлении в спор между WADA и РУСАДА
Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) документы об участии в качестве одной из сторон в деле о споре Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) относительно санкций в отношении российского спорта, об этом сообщил президент ПКР Владимир Лукин.
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Письмо немецкого солдата от 1943 года нашли под Тверью
В поселке Эммаус Тверской области нашли письмо немецкого солдата, датированное сентябрем 1943 года.
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Путин нашел способ изменить жизнь миллионов семей в России
Путин предложил ежемесячно платить половину регионального прожиточного минимума — в среднем около 5,5 тысячи рублей — семьям с детьми от трех до семи лет, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.
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Глава правительства оказался композитором песен Григория Лепса
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Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
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Полицейские задержали водителя минивэна, попавшего в ДТП под Саратовом
Полицейские задержал водителя минивэна, попавшего в ДТП в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
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Кудрин не получал предложений войти в состав правительства
16 января Госдума поддержала назначение на Мишустина на пост премьера, после этого он заявил, что понимание по вопросу нового состава правительства возникнет в ближайшие дни.
Происшествия
МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи
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В США представили новые доказательства возможных нарушений Telegram
В поддержку ходатайства об упрощенном судопроизводстве в суд Южного округа Нью-Йорка, была представлена переписка сотрудников компании Telegram, говорится в заявления комиссии.