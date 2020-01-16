Правительство России перед отставкой постановило выделить 127 млрд рублей из федерального бюджета на строительство атомного ледокола "Лидер". Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.

Политика Премьер-министр Украины подал в отставку Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу подал заявление об отставке на фоне скандальной "прослушки" с участием главы правительства, которая была обнародована в СМИ.

Происшествия Под Вологдой забежавшая в школу собака покусала шестерых учеников Собака бойцовской породы забежала в школу в городе Вытегра в Вологодской области и покусала шестерых учеников, ведется проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Политика Дмитрий Медведев высказался о своей отставке В пятницу, 17 января, Дмитрий Медведев встретился с новым премьером РФ Михаилом Мишустиным в Доме правительства, а также с членами ушедшего в отставку кабмина.

Политика Глава ВЦИОМа рассказал о реакции россиян на послание Путина Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию произвело на россиян в основном положительное впечатление и вызвало надежду, а также чувство уверенности в завтрашнем дне.

Армия и оружие Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.

Политика Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.

Шоу-бизнес Выпавшая из окна девушка внука Михалкова обратилась к подписчикам Модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна дома внука режиссера Никиты Михалкова, заявила подписчикам, что никаких запрещенных веществ и таблеток в ее истории задействовано не было.

Спорт ПКР направил в CAS заявление о вступлении в спор между WADA и РУСАДА Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) документы об участии в качестве одной из сторон в деле о споре Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) относительно санкций в отношении российского спорта, об этом сообщил президент ПКР Владимир Лукин.

Общество Путин нашел способ изменить жизнь миллионов семей в России Путин предложил ежемесячно платить половину регионального прожиточного минимума — в среднем около 5,5 тысячи рублей — семьям с детьми от трех до семи лет, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

Политика Кудрин не получал предложений войти в состав правительства 16 января Госдума поддержала назначение на Мишустина на пост премьера, после этого он заявил, что понимание по вопросу нового состава правительства возникнет в ближайшие дни.