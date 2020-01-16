Общество
Газета.RuПравительство Медведева выделило 127 млрд рублей на ледокол
Правительство России перед отставкой постановило выделить 127 млрд рублей из федерального бюджета на строительство атомного ледокола "Лидер". Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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Премьер Украины подал в отставку
Премьер Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
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У министра здравоохранения Саратовской области проходят обыски
В отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной возбуждено уголовное дело.
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Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
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Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону»
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Вода может помочь в борьбе с лишним весом
Футбол
Российскую Премьер-Лигу ждет расширение до 18 команд
По результатам общего собрания клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ), которое состоялось 16 января, количество команд в чемпионате вырастет до 18.
Политика
Путин образовал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию
Президент подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации".
Экономика
Эксперты спрогнозировали завершение бума на рынке акций в России
В прошлом году очень сильный рост рынка акций обеспечили ускорение экономического роста, снижение внутренних процентных ставок, стабильность рубля и повышение суверенного рейтинга, а также рост дивидендных выплат, перечисляет экономист "Ренессанс Капитала" по России и странам СНГ Софья Донец.
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Ранее Лаврову уже приходилось отвечать на вопрос о возможной должности в будущем правительстве.
Общество
Путин предложил ввести ежемесячные выплаты для детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты для детей от трех до семи лет.
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Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Музыка
Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил композитора и певца Игоря Николаева с 60-летием.
Происшествия
Трое иностранцев погибли в ДТП под Саратовом
Столкнулись автомобиль «Волга» и минивэн Hyundai, в котором ехали восемь человек. Трое из погибших являются иностранным гражданами.
Общество
В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов
В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Происшествия
В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу
Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Общество
«Яндекс.Деньги» подключились к Системе быстрых платежей
«Пользователи теперь могут мгновенно пополнять кошельки в "Яндекс.Деньгах" и принимать на них переводы от других людей через Систему быстрых платежей», — сообщила пресс-служба «Яндекс.Денег».
Авто
Tesla рассекретила дизайн нового электрокара
Компания Tesla Motors на днях опубликовала любопытный дизайн-скетч, на котором изображена новая, неизвестная ранее модель марки.
Общество
В московском аэропорту Шереметьево открыли новый терминал
В московском аэропорту Шереметьево состоялось открытие нового терминала С1 для обслуживания пассажиров международных воздушных линий.
Политика
Лавров: Польша навязывает Западу свою версию итогов Второй мировой
Лавров назвал "какой-то мелочностью" инициативы по демонтажу памятников советским воинам вне мест захоронений по формальным основаниям, если учитывать, что эти монументы были поставлены в память о людях, которые отдали жизни за освобождение Европы от нацизма.
Политика
«Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева
Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Происшествия
Баира Жамбалова исключили из «Единой России» после смертельного ДТП
Политика
Уточнены рамки поправок в российскую Конституцию
Накануне, 16 января, президент России Владимир Путин пообещал, что две первые, самые важные главы Конституции — «Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина» — меняться не будут.
Армия и оружие
Минобороны России закупит «суперснаряды» для танковых войск
Новейшие бронебойные снаряды 3БМ44 «Лекало» для танковых войск планирует закупить Минобороны России до конца 2020 года, передают 17 января «Известия» со ссылкой на проект контракта с изготовителем.
Кино
Режиссёру фильма «Тор: Рагнарёк» предложили снять «Звёздные войны»
Шоу-бизнес
Собчак отдыхает на Мальдивах на вилле за 1,5 миллиона рублей в сутки
Во дворе виллы есть джакузи и тренажерный зал. Все удовольствие стоит недешево - 1,5 - 1,7 миллиона рублей в сутки.
Общество
У семьи Мишустина нашли земли ценой 1,5 млрд. В его декларации она не указана
Семья Михаила Мишустина, который 16 января 2020 г. был назначен новым премьер-министром, владеет 2,6 га земли и пятью домами в подмосковном посёлке «Коттон Вэй» на Николиной горе, пишут «Открытые медиа» на основе данных Росреестра.
Спорт
ПКР уведомил CAS о намерении вступить в спор между WADA и РУСАДА
Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление о намерении вступить в спор между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны.
Финансы
Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.