Экономика

МонаВистаМонаВистаПравительство Мишустина обогнало кабинет Медведева по доходам

Совокупный задекларированный в налоговые органы доход министров правительства Михаила Мишустина оказался на 14% выше, чем у кабинета Дмитрия Медведева.
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Автоматически обработан 7381 источник, обновлено в 10:17, Ашберн
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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