Экономика
МонаВистаПравительство Мишустина обогнало кабинет Медведева по доходам
Совокупный задекларированный в налоговые органы доход министров правительства Михаила Мишустина оказался на 14% выше, чем у кабинета Дмитрия Медведева.
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Доходы членов семей правительства России превысили два миллиарда рублей
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Средний семейный доход членов правительства Мишустина оказался на 14% выше, чем у кабинета Медведева за 2018 год
Эхо Москвы14 августа в 18:13
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Свидетельница аварии, в которой погиб рок-музыкант Виктор Цой, рассказала телеканалу НТВ о новых подробностях трагедии.
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Дополнительным фактором в деле приобретения откровенных сцен из фильмов режиссера особого статуса стало попадание на верхние строчки «горячего рейтинга», составленного СМИ.
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Численность митинга в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко в момент начала составляла около 2000 человек, 16 августа сообщают СМИ республики.
ИА Красная Весна 06:58
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Bloomberg узнал о планах окружения Лукашенко в случае его свержения
Газета.Ru вчера в 09:34
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В Новой Голландии состоятся премьеры «короткого метра»
Фото: пресс-служба Новой Голландии В программу войдут призеры крупных международных фестивалей, а также сеанс победителей и российских участников конкурса короткого метра.
Карповка 14 августа в 03:28
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Стала известна скорость спутникового интернета от SpaceX
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В матче «Лион» — «Манчестер Сити» выиграли французы
Матч за выход в финал состоится с «Баварией», которая выиграла у «Барселоны» со счётом 8:2.
МордовМедиа 09:22
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Зеленский оценил решение Белоруссии передать России 32 задержанных
Зеленский подчеркнул, что решение Минска выглядит странным и несправедливым, а также не соответствует духу дружеских отношений между Белоруссией и Украиной.
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Начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис раскрыл россиянам способ, с помощью которого они смогут получать пенсию в размере 50 тысяч рублей.
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Evo-rus.com 10:12
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Илья Авербух и Лиза Арзамасова планируют сыграть свадьбу в 2021 году
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Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным до начала выборов в Соединенных Штатах Америки.
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Руководитель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин призвал не пускать обратно в Россию врача и телеведущую Елену Малышеву.
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