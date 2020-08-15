«Умные» телевизоры признаны средством для слежки за пользователями

Большая часть производителей smart TV очень серьезно относятся к безопасности своих устройств, однако в современном мире телевизор можно взломать также легко, как это делают хакеры с компьютерами или телефонами, заключил Щельцин.