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МонаВиста
МонаВиста

Правительство Мишустина обогнало кабинет Медведева по доходам

Совокупный задекларированный в налоговые органы доход министров правительства Михаила Мишустина оказался на 14% выше, чем у кабинета Дмитрия Медведева.В источнике
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ИА Красная Весна

Доходы членов семей правительства России превысили два миллиарда рублей

ИА Красная Веснавчера в 12:43
Деловое.ТВ

Новое правительство Мишустина обогнало по доходам кабинет Медведева

Деловое.ТВвчера в 10:13
РБК

Правительство Мишустина обогнало по доходам кабинет Медведева

РБК14 августа в 15:48
Эхо Москвы

Средний семейный доход членов правительства Мишустина оказался на 14% выше, чем у кабинета Медведева за 2018 год

Эхо Москвывчера в 18:13
Infox.ru

Правительство Мишустина оказалось богаче кабинета Медведева

Infox.ruвчера в 17:08
URA.Ru

Правительство Мишустина оказалось богаче кабинета Медведева

URA.Ruвчера в 22:54
SakhaNews

Более 2 млрд рублей - доходы членов кабинета министров

SakhaNews14 августа в 14:54

Гинцбург назвал сроки поступления вакцины в гражданский оборот

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что гражданский оборот вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 может начаться спустя месяц после старта третьего, пострегистрационного этапа исследований препарата.
RT на русском02:09
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«Умные» телевизоры признаны средством для слежки за пользователями

Большая часть производителей smart TV очень серьезно относятся к безопасности своих устройств, однако в современном мире телевизор можно взломать также легко, как это делают хакеры с компьютерами или телефонами, заключил Щельцин.
Live2401:48
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NI рассказал о российском фокусе со старыми бомбардировщиками

Американское издание The National Interest обратило внимание на недавнее сообщение о модернизации российских бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22, которые получили новое оружие и оборудование, превратившись тем самым в современные крылатые машины, которые способны выполнять самые сложные боевые задачи.
Военное деловчера в 10:57
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