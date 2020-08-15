Правительство Мишустина обогнало кабинет Медведева по доходам
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Совокупный задекларированный в налоговые органы доход министров правительства Михаила Мишустина оказался на 14% выше, чем у кабинета Дмитрия Медведева.В источнике
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ИА Красная Веснавчера в 12:43