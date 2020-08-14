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РБК
РБК

Правительство Мишустина обогнало по доходам кабинет Медведева

В правительстве Мишустина 31 человек, а в кабинете Медведева было 32, поэтому средний семейный доход в расчете на одного члена правительства вырос по сравнению с 2018 годом еще сильнее — на 14%, до 66,2 млн руб. Так как состав кабинета изменился наполовину, 15 его членов отчитались о доходах, полученных еще до прихода в правительство — в других федеральных ведомствах или бизнесе.В источнике
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Доходы членов семей правительства России превысили два миллиарда рублей

ИА Красная Весна12:43
Деловое.ТВ

Новое правительство Мишустина обогнало по доходам кабинет Медведева

Деловое.ТВ10:13
РБК

Правительство Мишустина обогнало по доходам кабинет Медведева

РБКвчера в 15:48
Эхо Москвы

Средний семейный доход членов правительства Мишустина оказался на 14% выше, чем у кабинета Медведева за 2018 год

Эхо Москвы18:13
Infox.ru

Правительство Мишустина оказалось богаче кабинета Медведева

Infox.ru17:08
URA.Ru

Правительство Мишустина оказалось богаче кабинета Медведева

URA.Ru22:54
SakhaNews

Более 2 млрд рублей - доходы членов кабинета министров

SakhaNewsвчера в 14:54

Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.
РБК00:20
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Заммэра Москвы: сроки по ряду бюджетных строек могут перенести

Сроки строительства некоторых объектов, реализация которых предусмотрена адресно-инвестиционной программой Москвы, могут быть скорректированы под влиянием текущей экономической ситуации в стране, сообщил в субботу журналистам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
РИА Новости05:44

Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской объявил о начале формирования координационного совета, задача которого будет заключаться в том, чтобы выработать механизмы передачи власти, сообщает пресс-служба штаба.
Ведомости08:53
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У здания государственной телекомпании в Минске началась акция протеста

Акция протеста проходит в Минске у здания государственной Белтелерадиокомпании, куда в субботу для общения с коллективом приехали пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости11:20
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Депутаты Госдумы от Крыма: как изменились доходы в 2019 году

Симферополь, 14 августа 2020, 21:22 — REGNUM Доходы депутатов Государственной думы от Республики Крым в 2019 году по сравнению с 2018 годом существенно не изменились, сведения о доходах и имуществе депутатов опубликованы на сайте Госдумы.
REGNUMвчера в 14:22
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