Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Правительство Мишустина обогнало по доходам кабинет Медведева

В правительстве Мишустина 31 человек, а в кабинете Медведева было 32, поэтому средний семейный доход в расчете на одного члена правительства вырос по сравнению с 2018 годом еще сильнее — на 14%, до 66,2 млн руб. Так как состав кабинета изменился наполовину, 15 его членов отчитались о доходах, полученных еще до прихода в правительство — в других федеральных ведомствах или бизнесе.В источнике
Подробнее о событии
Деловое.ТВ

Новое правительство Мишустина обогнало по доходам кабинет Медведева

Деловое.ТВ10:13
SakhaNews

Более 2 млрд рублей - доходы членов кабинета министров

SakhaNewsвчера в 14:54
ИА Красная Весна

Министры Мишустина заработали больше, чем коллеги кабинета Медведева

ИА Красная Весна19:06
Эхо Москвы

Средний семейный доход членов правительства Мишустина оказался на 14% выше, чем у кабинета Медведева за 2018 год

Эхо Москвы18:13
Infox.ru

Правительство Мишустина оказалось богаче кабинета Медведева

Infox.ru17:08
РБК

Правительство Мишустина обогнало по доходам кабинет Медведева

РБКвчера в 15:48
URA.Ru

Правительство Мишустина оказалось богаче кабинета Медведева

URA.Ru22:54

Самолет «России», летевший в Анталью, вынужденно вернулся в Пулково

В субботу, 15 августа, пассажирский авиалайнер компании "Россия", выполнявший рейс по маршруту Санкт-Петербург – Анталья, вернулся в аэропорт вылета, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Самолет «России», летевший в Анталью, вынужденно вернулся в Пулково
Вести.Ru09:42
13

Смартфоны Huawei могут лишиться обновлений системы

Бан, введённый в прошлом году, запрещает американским компаниям экспортировать технологии Huawei, но временная лицензия разрешала поставщикам ПО из США продолжать отправлять обновления и патчи на устройства китайской компании.
Ferra07:47
48

Лукашенко отказался от помощи других стран для урегулирования ситуации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 15 августа, заявил, что в республике есть созданное по конституции «нормальное правительство», а потому зарубежные посредники в урегулировании ситуации стране не нужны.
Известия10:11
128