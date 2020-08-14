Правительство Мишустина обогнало по доходам кабинет Медведева
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Доходы Владимира Путина увеличились за год на 1,1 млн рублей
В правительстве Мишустина 31 человек, а в кабинете Медведева было 32, поэтому средний семейный доход в расчете на одного члена правительства вырос по сравнению с 2018 годом еще сильнее — на 14%, до 66,2 млн руб. Так как состав кабинета изменился наполовину, 15 его членов отчитались о доходах, полученных еще до прихода в правительство — в других федеральных ведомствах или бизнесе.В источнике
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