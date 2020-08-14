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РБК
РБК

Правительство Мишустина обогнало по доходам кабинет Медведева

В правительстве Мишустина 31 человек, а в кабинете Медведева было 32, поэтому средний семейный доход в расчете на одного члена правительства вырос по сравнению с 2018 годом еще сильнее — на 14%, до 66,2 млн руб. Так как состав кабинета изменился наполовину, 15 его членов отчитались о доходах, полученных еще до прихода в правительство — в других федеральных ведомствах или бизнесе.В источнике
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ИА Красная Весна

Доходы членов семей правительства России превысили два миллиарда рублей

ИА Красная Весна12:43
Деловое.ТВ

Новое правительство Мишустина обогнало по доходам кабинет Медведева

Деловое.ТВ10:13
РБК

Правительство Мишустина обогнало по доходам кабинет Медведева

РБКвчера в 15:48
Эхо Москвы

Средний семейный доход членов правительства Мишустина оказался на 14% выше, чем у кабинета Медведева за 2018 год

Эхо Москвы18:13
Infox.ru

Правительство Мишустина оказалось богаче кабинета Медведева

Infox.ru17:08
URA.Ru

Правительство Мишустина оказалось богаче кабинета Медведева

URA.Ru22:54
SakhaNews

Более 2 млрд рублей - доходы членов кабинета министров

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