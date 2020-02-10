Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей». В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.

с чего всё началось

Кабинет министров Михаила Мишустина возобновил обсуждение вопроса об уменьшении страховых взносов для работодателей. Правительство рассматривает несколько вариантов понижения общей ставки: снижение взносов до 23-25%, но для относительно высоких заработных плат уменьшение может быть отменено.

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