Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей». В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.

с чего всё началось

В 2017–2018 гг. правительство Медведева рассматривало вариант снижения страховых взносов, тогда компенсировать потери бюджета должно было повышение НДС с 18 до 22%.

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