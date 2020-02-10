Экономика

SIA.ruSIA.ruПравительство Мишустина предлагает снизить страховые взносы

В 2017–2018 гг. правительство Медведева рассматривало вариант снижения страховых взносов, тогда компенсировать потери бюджета должно было повышение НДС с 18 до 22%.
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с чего всё началось

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей». В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
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РБКвчера в 02:09

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