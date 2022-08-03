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Правительство Молдавии посадит ивы для замены газа биотопливом

Правительство Молдавии распорядилось начать посадку плантаций ив, биомасса из которых послужит альтернативным топливом при энергетическом кризисе, связанном с высокими ценами на газ.
ТАСС
Спыну сказал
, что власти Молдавии предстоящей зимой намерены сократить потребление газа минимум на 15%.
Украина.ру
Все остальные предусматривают сокращение импорта энергоносителя на 30%, 50% или даже полное прекращение поставок, сообщает телеканал «360».
Известия
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.
РИА Новости

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