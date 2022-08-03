Министр иностранных дел России Сергей Лавров связал визит председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань со стремлением Вашингтона продемонстрировать свою вседозволенность и безнаказанность.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в США, куда прибыл для участия в Конференции консервативных политических действий (CPAC), сообщил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши.
Школы и детские сады в пяти районах Белгородской области, находящихся в пятикилометровой приграничной зоне, будут временно закрыты, дети продолжат учебу в других учреждениях, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.