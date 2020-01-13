с чего всё началось

Департамент городского имущества Москвы с 12 декабря владеет 51% акций в АО «Мосметрострой», которое получает подряды на строительство метро, тоннелей, мостов и железных дорог, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Кино «Дылда» не вошла в число номинантов на «Оскар» Картины, выдвинутые Южной Кореей, Испанией и Францией, включены в список номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм", в число претендентов не вошла лента российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" (2019).

Происшествия Против найденного без головы омича возбудили второе уголовное дело Омские массмедиа распространили информацию о возбуждении второго уголовного дела в отношении жителя Омска Дмитрия Федорова, который ранее заявил о подброшенных ему наркотиках, а затем его нашли без головы.

Музыка Селена Гомес выпустила новый альбом Американская певица и актриса Селена Гомес выпустила новый альбом Rare, о чем сообщила в инстаграме.

Общество ФАС заинтересовалась повышением тарифов сотовых операторов Федеральная антимонопольная служба намерена изучить обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами, сообщает РБК со ссылкой на замглавы ведомства Анатолия Голомолзина.

Политика Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани Тегеран намерен преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Общество Медведев цитатой Чехова завершил новогодние праздники Премьер-министр России Дмитрий Медведев в День российской печати цитатой Антона Чехова прокомментировал окончание новогодних праздников.

Футбол «Барселона» рассматривает двух форвардов на замену Суаресу Руководство каталонской «Барселоны» начало подыскивать замену уругвайскому нападающему Луису Суаресу, который надолго выбыл из строя из-за операции на правом колене.

Происшествия Задержавших Голунова полицейских подозревают в превышении полномочий В понедельник выяснилось, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова якобы за хранение наркотиков.

Происшествия Модель Ксения Пунтус находится в реанимации Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.