Экономика
РБКПравительство Москвы получило контроль над «Мосметростроем»
Департамент городского имущества Москвы с 12 декабря владеет 51% акций в АО «Мосметрострой», которое получает подряды на строительство метро, тоннелей, мостов и железных дорог, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».
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с чего всё началось
О том, что власти Москвы изучают возможность покупки всего пакета акций компании, в июле прошлого года писала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.Интерфакс06:39
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Авто
Opel расширит модельный ряд в России
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк из больницы
По инсайдерской информации, больную раком актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники.
Кино
«Дылда» не вошла в число номинантов на «Оскар»
Картины, выдвинутые Южной Кореей, Испанией и Францией, включены в список номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм", в число претендентов не вошла лента российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" (2019).
Происшествия
Против найденного без головы омича возбудили второе уголовное дело
Омские массмедиа распространили информацию о возбуждении второго уголовного дела в отношении жителя Омска Дмитрия Федорова, который ранее заявил о подброшенных ему наркотиках, а затем его нашли без головы.
Происшествия
Задержаны подозреваемые в нападении на жену депутата в Москве
Музыка
Селена Гомес выпустила новый альбом
Американская певица и актриса Селена Гомес выпустила новый альбом Rare, о чем сообщила в инстаграме.
Кино
MTV приобрел сериалы производства телеканала «2х2»
Телеканал MTV, входящий в международную группу Viacom, купил анимационные сериалы производства телеканала «2х2», принадлежащего «Газпром-медиа».
Шоу-бизнес
Глеба Панфилова и Инну Чурикову обокрали в аэропорту Мадрида
Пропажу своей сумки Инна Чурикова обнаружила еще в день прилета в Испанию, куда она с семьей отправилась встречать Новый год.
Общество
Серия новых скриншотов Half-Life: Alyx попала в Сеть
Один из сотрудников компании Valve выложил в Сеть видеоролик, содержащий 9 новых скриншотов из ожидаемой многими игры Half-Life: Alyx.
Общество
ФАС заинтересовалась повышением тарифов сотовых операторов
Федеральная антимонопольная служба намерена изучить обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами, сообщает РБК со ссылкой на замглавы ведомства Анатолия Голомолзина.
Общество
Борис Ротенберг проиграл суд по иску к финским банкам
Российский миллиардер Борис Ротенберг проиграл суд против четырех скандинавских банков.
Политика
Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани
Тегеран намерен преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).
Общество
Медведев цитатой Чехова завершил новогодние праздники
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в День российской печати цитатой Антона Чехова прокомментировал окончание новогодних праздников.
Кино
Стали известны номинанты на премию «Золотая малина»
Организаторы премии «Золотая малина», которую вручают за худшие работы в области кинематографа, назвали претендентов на награду за 2019 год.
Футбол
«Барселона» рассматривает двух форвардов на замену Суаресу
Руководство каталонской «Барселоны» начало подыскивать замену уругвайскому нападающему Луису Суаресу, который надолго выбыл из строя из-за операции на правом колене.
Происшествия
Задержавших Голунова полицейских подозревают в превышении полномочий
В понедельник выяснилось, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова якобы за хранение наркотиков.
Общество
Принцу Гарри предстоит серьезный разговор со старшими родственниками
Разговор будет посвящен решению герцога и герцогини Сассекских сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.
Происшествия
Пытавшихся помочь пострадавшим в ДТП под Псковом сбила машина
В Псковском районе около деревни Стяглы сбили двух мужчин, которые стали очевидцами ДТП и бросились на помощь пострадавшим.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Авто
Компания Ford показала возможности нового Bronco
Новый Bronco оснастят двигателем EcoBoost объёмом 2,3 литра производительностью более 270 л.с. В качестве трансмиссии будет использоваться 10-ступенчатый «автомат».
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Происшествия
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой
Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рената Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Армия и оружие
ПВО Ирана не отличила украинский Boeing от крылатой ракеты — Bloomberg
Старший аналитик исследовательской компании Teal Group Стивен Залога сообщил, что используемые ПВО Ирана ракеты — SA-15 — не способны отличить самостоятельно авиалайнер от крылатой ракеты или истребителя.
Общество
Принцы Уильям и Гарри опровергли информацию о ссорах
Британские принцы Уильям и Гарри опровергли сведения о сложностях в их отношениях, сообщает "Газета.ру".
Авто
В Германии недорого распродают 34 военных Mercedes-Benz G-Class
Немецкий автодилер Autohaus Lorinser распродает 34 военных внедорожника Mercedes-Benz G-Class по бросовым ценам.
Культура