Экономика

РБКРБКПравительство Москвы получило контроль над «Мосметростроем»

Департамент городского имущества Москвы с 12 декабря владеет 51% акций в АО «Мосметрострой», которое получает подряды на строительство метро, тоннелей, мостов и железных дорог, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».
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с чего всё началось
О том, что власти Москвы изучают возможность покупки всего пакета акций компании, в июле прошлого года писала
 газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
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Власти Москвы приобрели контрольный пакет акций «Мосметростроя»

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