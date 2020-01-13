с чего всё началось

Департамент городского имущества Москвы с 12 декабря владеет 51% акций в АО «Мосметрострой», которое получает подряды на строительство метро, тоннелей, мостов и железных дорог, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Шоу-бизнес Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина Нападающий сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов в следующем году женится на внучке первого Президента России Бориса Ельцина.

Политика Эрдоган заявил о «побеге» Хафтара из Москвы Ранее, 14 января, глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что соглашение со сторонами ливийского конфликта после состоявшихся накануне переговоров по урегулированию военного конфликта в стране пока не достигнуто, и Хафтар покинул Москву, не подписав документы.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Общество Москвичам открыли доступ к электронным медицинским картам Москвичи получили доступ к единой электронной медицинской карте для взрослых и для детей, соответвующая услуга со вторника стала доступна на официальном сайте мэра Москвы mos.ru, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Политика Володин посоветовал полякам изучить заявление Рузвельта Председатель Государственной думы Вячеслав Володин посоветовал Сейму Польши, принявшему резолюцию с утверждениями о причинах начала Второй мировой войны, ознакомиться с заявлением 32-го президента США Франклина Рузвельта, признавшего главенствующую роль СССР в противодействии фашистской Германии, передает ТАСС.

Политика Верховный суд приостановил работу партии «Гражданская инициатива» Верховный суд России по иску Минюста РФ приостановил на три месяца деятельность политической партии "Гражданская инициатива" после двух предупреждений о допущенных нарушениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Общество В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.

Технологии Microsoft прекращает поддержку Windows 7 По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.