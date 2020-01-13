Экономика
РБКПравительство Москвы получило контроль над «Мосметростроем»
Департамент городского имущества Москвы с 12 декабря владеет 51% акций в АО «Мосметрострой», которое получает подряды на строительство метро, тоннелей, мостов и железных дорог, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».
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с чего всё началось
О том, что власти Москвы изучают возможность покупки всего пакета акций компании, в июле прошлого года писала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.Интерфаксвчера в 06:39
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Общество
Жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы
Специалисты изучили данные по соотношению благополучия к возрасту в 132 развитых и развивающихся странах.
Политика
В Литве предложили отмечать день взятия Москвы
Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина
Нападающий сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов в следующем году женится на внучке первого Президента России Бориса Ельцина.
Политика
Эрдоган заявил о «побеге» Хафтара из Москвы
Ранее, 14 января, глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что соглашение со сторонами ливийского конфликта после состоявшихся накануне переговоров по урегулированию военного конфликта в стране пока не достигнуто, и Хафтар покинул Москву, не подписав документы.
Экономика
Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается России
Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается российской стороны. Об этом сообщает источник РИА Новости.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Происшествия
Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Общество
Синоптики пообещали россиянам теплую весну
В январе синоптики назвали причину аномально теплой зимы в России.
Происшествия
В Неаполе столкнулись поезда метро
Происшествия
Вокалист Animal ДжаZ попал в ДТП под Ульяновском
Российский музыкант, вокалист группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий попал в аварию под Ульяновском.
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год
Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
Общество
Москвичам открыли доступ к электронным медицинским картам
Москвичи получили доступ к единой электронной медицинской карте для взрослых и для детей, соответвующая услуга со вторника стала доступна на официальном сайте мэра Москвы mos.ru, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Армия и оружие
Новый российский комплекс активной защиты «Дрозд-2» испытают на Т-72БК
В России ожидаются испытания еще одного комплекса активной защиты бронетехники ТКБ-0252, имеющего шифр "Дрозд-2".
Политика
Володин посоветовал полякам изучить заявление Рузвельта
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин посоветовал Сейму Польши, принявшему резолюцию с утверждениями о причинах начала Второй мировой войны, ознакомиться с заявлением 32-го президента США Франклина Рузвельта, признавшего главенствующую роль СССР в противодействии фашистской Германии, передает ТАСС.
Политика
В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Футбол
Моуринью: не завидую «Манчестер Сити» или «Ливерпулю»
Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью призвал не сравнивать его команду с другими клубами английской Премьер-лиги.
Политика
Верховный суд приостановил работу партии «Гражданская инициатива»
Верховный суд России по иску Минюста РФ приостановил на три месяца деятельность политической партии "Гражданская инициатива" после двух предупреждений о допущенных нарушениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
45 млн, предназначавшихся детям, потрачено на восстановление храма
Судом Нижнего Новгорода вынесено постановление о ликвидации благотворительного фонда "Улыбка ребенка".
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Кино
Появился второй трейлер «Чёрной Вдовы» со Скарлетт Йоханссон
Кинолента выходит в прокат 1 мая 2020 года. Во вторник, 14 января, в сети появился второй трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон.
Экономика
Банки отказали более 60% желающих взять кредит россиянам
В 2019 году банки одобрили лишь 36,9 процента заявок на кредиты.
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.
Финансы
Банк России резко повысил официальные курсы доллара и евро
Центробанк РФ повысил с 15 января официальный курс доллара США почти на 47 копеек до 61,4140 рубля.
Общество
Проект постановления об амнистии к 75-летию Победы внесли в Госдуму
Стало известно, кого может коснуться амнистия к 75-летию Победы. Проект постановления об амнистии внес в Госдуму.
Экономика
Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3 процента.
Политика
Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине
После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
Спорт
Устюгов может пропустить спринт-тур в Канаде и США
Россиянин Сергей Устюгов заявил, что может пропустить спринт-тур, проведение которого запланировано на 14-17 марта на территории Канады и США.