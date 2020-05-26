Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСобянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Информация об этом размещена на сайте градоначальника. Всего на поддержку бизнеса в столице выделено 85 миллиардов рублей.
Читать в источнике
Комментировать195

Подробнее о событии

Собянин объявил о новом пакете поддержки бизнеса

РИА Новостивчера в 14:29

Собянин объявил о новом пакете поддержки бизнеса в Москве

РБКвчера в 13:52

Власти Москвы приняли решение о поддержке еще ряда отраслей

Вечерняя Москвавчера в 13:32

Частные клиники и печатные киоски: вводятся очередные меры поддержки предпринимателей

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 13:36

Власти Москвы приняли решение о поддержке еще ряда отраслей

Москва 24вчера в 13:30

Главное о новом пакете поддержки бизнеса в Москве

ТАССвчера в 13:45

Власти Москвы окажут поддержку частным клиникам и газетным киоскам

RT на русскомвчера в 13:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 01:38, Ашберн
Общество

Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне

REGNUM вчера в 09:28
201
Политика

Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 16:25
2K
Происшествия

Ураганный ветер в Кузбассе сносил крыши домов и валил деревья

Кемерово, 27 мая 2020, 06:44 — REGNUM Ураганный ветер, разыгравшийся в Кузбассе накануне, 26 мая, повредил кровли 147 домов и объектов социальной сферы, включая 16 многоквартирных домов и 11 соцобъектов.
REGNUM вчера в 23:44
5
Политика

Путин заявил о пройденном в России пике коронавируса

Специалисты считают пройденным пик коронавируса в России, заявил президент России Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу.
Ведомости вчера в 08:18
250
Технологии

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
121
Политика

Байден назвал Трампа дураком за «ложную мужественность»

Кандидат в президенты США Джо Байден резко высказался в адрес нынешнего хозяина Белого дома, который приехал на церемонию по случаю Дня Поминовения без защитной маски.
Российская газета 00:25
30
Экономика

Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС вчера в 05:24
1K
Армия и оружие

Кедми объяснил, что будет с США в случае любого военного столкновения с Россией

США опасаются любого военного столкновения с Россией, поскольку знают, что за ним немедленно последует ядерный удар.
Экономика сегодня вчера в 11:20
Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 25 мая в 07:12
102
Общество

Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу.
Известия 25 мая в 06:36
3,1K
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
4,2K
Религия

«Духовника Поклонской» запретили в священнослужении

Бывшего духовника экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской схиигумена Сергия (Романова) запретили в священнослужении.
ИА Красная Весна 01:21
2
Армия и оружие

ВМС США опубликовали кадры перехвата своего самолета российскими Су-35

Шестой флот ВМС США заявил о «небезопасном» перехвате своего разведывательного самолета Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
Известия вчера в 22:27
5
Общество

Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ

Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК 25 мая в 14:17
6
Происшествия

В Екатеринбурге пропала 12-летняя девочка

REGNUM 01:31
2
Шоу-бизнес

Внешний вид Брэда Питта стал предметом обсуждений в Сети

Известия 01:04
1
Армия и оружие

С-400 на авиабазе «Хмеймим» прикрыли иранские самолёты

Иранские военные самолеты в течение некоторого времени перебрасывают вооружение на сирийскую территорию, а Израиль не может их атаковать.
Территория новостей вчера в 08:53
16
Культура

Зальцбургский фестиваль готовится к открытию

Юбилейная программа, посвященная столетию фестиваля начнется в конце июля открытием специальной выставки, которая завершится в день последнего представления.
Орфей вчера в 04:25
Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову стихами

Продюсер Иосиф Пригожин в стихотворной форме ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него произошел конфликт.
Взгляд.ру вчера в 11:41
504
Общество

В России у кошки обнаружили коронавирус

Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.
РИА Новости вчера в 12:01
1,1K
Здоровье

Роспотребнадзор: у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме

По данным Роспотребнадзора, у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 00:28
25
Армия и оружие

Приказ Пушилина работает: Украина в ООН требует прекратить «насилие на Донбассе»

Постоянное представительство Украины в ООН в экстренном выступлении призывает Россию «прекратить насилие на Донбассе».
Rusvesna.su 01:05
Происшествия

В Алтайском крае зарегистрирована новая вспышка коронавируса

Как уже сообщало ИА REGNUM, круг выявленных носителей коронавируса значительно расширяется за счёт новых вспышек SARS-CoV-2 в Барнауле.
REGNUM 01:09
2
Общество

Bloomberg заявил об экономическом спаде в Швеции

Bloomberg сообщил об экономическом спаде в Швеции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 17:48
1,6K
Экономика

Продажи смартфонов в России резко упали

Продажи смартфонов в России в штуках сократились на 42% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, подсчитали в исследовательской компании GfK, сообщают «Ведомости».
РБК 00:37
1
Общество

«Страховку от кризиса» в 350 тысяч рублей оценили опрошенные россияне

Сотрудники Сбербанка провели в 37 российских городах, численность которых составляет больше 500 000 человек опрос, в котором попросили респондентов определить размер нужных им сбережений, которые могут понадобиться в период непредвиденных финансовых трудностей.
Live24 вчера в 14:28
14
Политика

В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2

Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
873
Происшествия

Россиянка умерла после многочисленных звонков в скорую

Россиянка четырежды обращалась в скорую: первый раз — ночью 17 апреля, потом еще три раза — днем 18-го.
Lenta.ru вчера в 07:22
8
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
2,1K
Футбол

Дзюба назвал позорищем уход Семина из «Локомотива»

Форвард «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба отреагировал на решение «Локомотива» не продлевать контрактное соглашение с наставником Юрием Семиным.
Vprognoze.ru вчера в 11:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное