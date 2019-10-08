Футбол
Ruposters.ruНидерланды решили отказаться от названия «Голландия»
Власти Нидерландов решили отказаться от распространенного названия "Голландия" в рамках обновления национального имиджа. В Амстердаме уверены, что оно ассоциируется с проституцией и наркотиками.
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с чего всё началось
Нидерландское правительство приняло решение отказаться от употребления названия Голландия и называть страну исключительно Нидерланды для изменения ее имиджа в мире, сообщает The Guardian.Газета.Ru06 октября в 08:28
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Нидерланды отказались от названия «Голландия» из-за ассоциации с наркотиками
Чемпионат06 октября в 03:30
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RT на русском 01:10
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Песков счёл рецидивом новую часть доклада сената США о «вмешательстве»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал вторую часть доклада комитета сената США по разведке о «российском вмешательстве».
RT на русском вчера в 23:59
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Берлускони сообщил о встрече с Путиным в Сочи
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Министр энергетики США предрек Украине роль экспортера газа
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Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.
StarHit.ru вчера в 02:29
Общество
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Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 млрд долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации.
BFM.ru 00:28
Финансы
Курсы валют на сегодня, 8 октября 2019 года
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СаратовБизнесКонсалтинг 07 октября в 17:18
Политика
Georgian Airways готовит иск против России из-за запрета полетов
Грузинская авиакомпания Georgian Airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
РИА Новости вчера в 09:05
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Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Москва 24 07 октября в 14:52
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Экономика
В Сети сравнили стоимость продуктов в России и на Украине
Известия вчера в 23:23
Шоу-бизнес
Мама плакала. Бузова заинтриговала поклонников новой песней
Бузова отметила, что очень нервничает перед публикацией песни, поэтому рассчитывает на поддержку поклонников.
SM News вчера в 15:41
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Мусаев: CAS рекомендовал следить за мной построже в России
Ладно, стал общаться с журналистами и в Европе, и в России, давать флэш-интервью.
Кубань 24 01:23
Политика
NYT назвала спецподразделение ГРУ «по дестабилизации Европы»
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РБК вчера в 22:22
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Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 7 октября.
RT на русском 07 октября в 01:12
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Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун
Allboxing.ru вчера в 13:45
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
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В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
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Общество
Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star
Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
Коммерсантъ вчера в 13:26
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Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
BFM.ru вчера в 12:36
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
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Общество
Больше сотни номеров спецсвязи для высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе
Больше сотни номеров спецсвязи для высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок.
Эхо Москвы 01:15
Путешествия
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда туристы могут поехать вместо турецкого курорта Анталья, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса.
РИА Новости вчера в 22:59
Здоровье
Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме
Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, и за их нарушение предусмотрено административное наказание.
РБК 01:50
Общество
Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
РИА Новости вчера в 23:56